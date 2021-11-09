Почему нацисты искали следы шумеров на территории Украины

Неотъемлемой частью идеологии германского национал-социализма были оккультизм и мистика. За эзотерические исследования отвечал институт «Аненербе» («Наследие предков»), интересовавшийся тайнами древних цивилизаций — для получения могущества и, если удастся, разработки оружия чудовищной силы.

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Одной из цивилизаций, к которой «Аненербе» проявляла особый интерес, были шумеры. В том числе и потому, что сохранились предания о том, что они общались с аннунаками — богами, спустившимися с небес, и даровавшими шумерам знания и новейшие технологии.

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«Наследие предков» привлекло к работе лучших германских шумерологов того времени, например - Арно Пебеля. По его опубликованному в 1923 году научному труду «Основы шумерской грамматики» до сих пор учатся исследователи шумерской письменности. Пебель долгое время жил в США, где основал институт шумерологии, но в середине тридцатых годов вернулся в Германию. И здесь его с распростёртыми объятиями встретил Герман Вирт, глава «Аненербе» и член СС. Пебель принял предложение Вирта о сотрудничестве, разработав целую программу научных изысканий. В сферу интересов Пебеля и Вирта входила и Каменная Могила — таинственный объект на Украине, манящий своими загадками. Каменная могила представляет из себя каменный курган с гротами и пещерами, на открытой местности также есть некие скульптурные сооружения, явно искусственного характера. Пебель полагал, что Каменная Могила содержит остатки шумерской культуры, что повышало ее значение для «Аненербе» - Месопотамия, место, где в древности находился Шумер, была недоступна: Ирак находился под контролем Британии, объявившей войну Германии; Иран оккупировали Великобритания и СССР.

Когда вермахт занял Украину, институт «Аненербе» организовал серьёзную научную экспедицию под Мелитополь, на Каменную Могилу. Исследования шли в 1942-1943 годах. Пебель не ошибся в прогнозах — здесь были найдены протошумерские артефакты, включая несколько десятков каменных табличек с письменами. Считается, что Пебелю удалось расшифровать надписи, но дешифровка так и не была опубликована. Герман Вирт на рубеже 70-80-х годов пообещал пролить свет на суть исследований Каменной Могилы, после чего рукопись его книги похитили при странных обстоятельствах.