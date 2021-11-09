В русском языке появятся новые правила

Министерство просвещения предложило обновить правила орфографии русского языка. На портале проектов нормативных актов появились новые правила и пояснительная записка.
В тексте отмечается, что русский язык сейчас основывается на правилах, утвержденных более 60 лет назад ("Правила русской орфографии и пунктуации", 1956 год).
"За это время в формулировках правил обнаружился ряд существенных пропусков и неточностей. Кроме того, произошли изменения, расшатывающие правила правописания, появились новые слова, типы слов, конструкции, написание которых существующими правилами не регламентировано и поэтому испытывает колебания. Появилось много новых слов: дилер, киллер, офшор, дефолт, риелтор, карате, лоукостер, каршеринг и многие другие", — сообщается в документе.
Согласно проекту в правилах русского языка произойдут следующие изменения:
Новый свод, как подчеркивают в Минпросвещения, сделает правила более полными и актуальными.
Согласно проекту, к концу 2021 года документ доработают с учетом замечаний членов орфографической комиссии при РАН.