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В русском языке появятся новые правила

Диана Товсепова
1 час назад

Министерство просвещения предложило обновить правила орфографии русского языка. На портале проектов нормативных актов появились новые правила и пояснительная записка.

В русском языке появятся новые правила
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В тексте отмечается, что русский язык сейчас основывается на правилах, утвержденных более 60 лет назад ("Правила русской орфографии и пунктуации", 1956 год).

"За это время в формулировках правил обнаружился ряд существенных пропусков и неточностей. Кроме того, произошли изменения, расшатывающие правила правописания, появились новые слова, типы слов, конструкции, написание которых существующими правилами не регламентировано и поэтому испытывает колебания. Появилось много новых слов: дилер, киллер, офшор, дефолт, риелтор, карате, лоукостер, каршеринг и многие другие", — сообщается в документе.

Согласно проекту в правилах русского языка произойдут следующие изменения:

  • Новые слова (офшор, дефолт, киллер, дилер, риелтор, лоукостер, каршеринг, карате);
  • Новые языковые единицы (мини, миди, видео, аудио, медиа);
  • Новые правила написания буквы э (мэтр, рэп, лэптоп,, рэкет, Тэффи и др.);
  • Изменения в употреблении заглавных букв.

Новый свод, как подчеркивают в Минпросвещения, сделает правила более полными и актуальными.

Согласно проекту, к концу 2021 года документ доработают с учетом замечаний членов орфографической комиссии при РАН.

Истории,РАН,
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