Что маршал Жуков писал в докладной записке в 1956 году

Георгий Жуков, в бытность министром обороны, в своей докладной записке в ЦК КПСС в 1956 году сообщал, что наличие военно-строительных подразделений – ни больше ни меньше – противоречит Конституции СССР, потому что военнослужащий должен служить с оружием в руках, а не вкалывать на стройках.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Согласно докладной записке министра обороны СССР Георгия Жукова и начальника Генштаба Василия Соколовского, направленной в ЦК КПСС, ко второй половине 50-х годов в военно-строительных подразделениях Минобороны служило свыше 700 тысяч военнослужащих – больше, чем солдат и офицеров в Вооруженных силах Великобритании.

Видео дня

В этом документе указывалось на низкую производительность труда стройбатовцев, плохое материальное и техническое обеспечение ВСО и никуда не годную дисциплину в этих частях – повальные самовольные отлучки, массовые пьянки и дебоши, которые зачастую приходилось прекращать с применением милиции.

Жуков и начальник Генштаба Соколовский ходатайствовали о расформировании ВСО. Но в итоге «расформировали» (освободили от занимаемых должностей) их самих – Жукова сместили с поста министра обороны уже на следующий год после написания докладной записки, Соколовского – в апреле 1960-го. Стройбаты же пережили различные военные реформы в СССР и Российской Федерации, в результате которых военно-строительные части прекратили свое существование лишь в первой половине нулевых.

Стройбаты были уникальным в своем роде подразделением Минобороны СССР, где военнослужащие-срочники одновременно и служили, и работали. Стройбатовцу на личный счет начислялась зарплата, и за 2 года могла набежать значительная сумма. Некоторые уезжали на дембель в автомобилях, и такие случаи не были редкостью.

Кроме того, служба в стройбате отличалась тем, что с оружием срочники дела практически не имели. Автомат к ним в руки попадал единственный раз на принятии воинской присяги. Главной задачей военнослужащего стройбата было вкалывать на строительных объектах – как военного, так и гражданского назначения. Про стройбатовцев в этом смысле сложены анекдоты как про род войск, где служат «… вообще звери, которым даже оружия не выдают…» и, где «… лопата заменяет автомат…».

В военно-строительных отрядах (ВСО) в массовом порядке процветали дедовщина, землячество – в стройбат часто призывали молодежь из Северного Кавказа, республик Средней Азии, и нередко эти военнослужащие вообще не знали русского языка, но стремились утвердить свои порядки, группируясь по национальному признаку. Кроме того, в определенный период в стройбат начали призывать ранее судимых или тех, кого поставили перед фактом – либо армия, либо тюрьма. Полукриминальная самоорганизация подобных подразделений вынудила еще в середине 50-х годов принять указ Президиума Верховного Совета СССР, который гласил: рабочие (тогда еще так) ВСО несут уголовную ответственность за преступления наравне с военнослужащими Минобороны и их будет судить военный трибунал.