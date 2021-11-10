«12 кабардинцев, 10 чеченцев»: каким был конвой русских императоров

В 1813 году в битве при Лейпциге бойцы лейб-гвардии Казачьего полка спасли Александра I от плена. Позднее император в благодарность сформирует Собственный Его Императорского Величества Конвой, ядром которого станет Черноморская сотня полка, а затем кубанские и терские казаки.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Впрочем, первое штатное подразделение конвоя — лейб-гвардии Кавказско-Горский взвод — будет сформировано лишь в 1828 году. Причём сделано это будет в первую очередь в политических целях.

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Изначально взвод состоял из представителей знатный кавказских семей – узденей и князей. В первом его составе было 12 представителей от Большой и Малой Кабарды, десять чеченцев, семь кумыков, пять мурз и узденей ногайцев Тахтамышевских, пять представителей народов Джамбойлуковского, по одному - от Едисанского и Караногайского, по два – от Туркменского и Саблинского.

По задумке императора Николая I, такое разнообразие должно было гарантировать Российской империи мир на Кавказе на фоне идущей там войны и соблюдение местными племенами всех соглашений. Кроме того, служба в столице империи должна была привить горцам европейскую культуру и взгляды, «цивилизовать» их. Именно для этого предусматривалась периодическая ротация низших чинов взвода – раз в четыре года.

На деле же всё выходило несколько иначе. Горцы продолжали носить свои национальные костюмы, их повседневный быт выстраивали с учётом культурной и религиозной специфики, что явно мешало их «европеизации». Кроме того, сама охрана императора кавказцами носила чисто символических характер, основное значение в этом деле всё так же отдавалось казакам. Для этого в составе конвоя в 1832 году даже появилось подразделение, предназначенное исключительно для охраны государя — Команда кавказских линейных казаков. Остальные части так или иначе участвовали в боевых действиях и преимущественно сопровождали императора в поездках – как свидетельство лояльности Кавказа.

Тем не менее эксперимент был признан успешным, о чём говорит создание в конвое новых команд, формировавшихся по национальным и религиозным признакам. Например, появилась команда лезгин, команда Закавказского конно-мусульманского полка, крымско-татарский эскадрон.

В то же время, при всей визуальной терпимости, к отбору горцев подходили очень строго, стараясь не допускать к императору людей, в которых не было абсолютной уверенности. Например, в конвой не брали чеченцев, поскольку те были одними из главных противников империи в ходе войны на Кавказе. К тому же, в отличие от грузин или осетин, они были мусульманами, что усложняло ассимиляцию.

Но самое главное – у чеченцев не было знати, принадлежность к которой была обязательным условием попадания в конвой для горцев. Никакие другие качества при этом, конечно же, не учитывались.

Хотя известны и исключения. Например, в 1860 году по приказу императора Александра II на службу был принят сын пленённого предводителя кавказских горцев — Шамиля — Мухаммед-Шефи. Однако это было чуть ли не последним проявлением «заложничества».

С воцарением Александра II структура конвоя сильно изменилась. Он формировался из двух подразделений: лейб-гвардии Кавказского и лейб-гвардии Кавказского казачьего эскадронов. В первый входили четыре взвода: команды грузин, горцев, лезгин и мусульман. Второй был разделен на две части, представлявшие кубанское и терское войска. Именно казаки несли всю тяжесть службы, чего не скажешь о горцах-конвойцах. Так что решение расформировать их подразделения в 1882, уже после окончания войны на Кавказе, нельзя считать неожиданным. Тоже самое произошло с командой крымских татар в 1891 году.