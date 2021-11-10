Кого в царской России причисляли к золотой роте

Со временем слова и выражения могут поменять свое значение на прямо противоположное. «Рамблер» разобрался, почему приличные люди не попадали в золотую роту.

Фото: Кадр из сериала «Петербургские тайны» Кадр из сериала «Петербургские тайны»

Впрочем, сначала все было пристойно. Георгиевская гренадерская рота несла почетный караул в дворцах, набиралась из старых солдат и носила эффектные красно-золотые мундиры, откуда собственно и пошло ее неофициальное название. Ее учредил император Николай I, и она просуществовала вплоть до 1921 года.

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Однако золотыми прозвали и арестантские роты инженерного ведомства, которые стали отдельным видом уголовного наказания, альтернативой ссылке в Сибирь, так как даже этот огромный край не справлялся с количеством отправляемых туда каторжников, которые сильно осложняли жизнь местного начальства.

В арестантские роты попадали бродяги, осужденные за мелкие преступления, а также преступившие закон дворяне. Последнее обстоятельство придало золотым ротам специфический характер. Очень быстро золотая рота превратилось в сборище профессиональных игроков, шулеров, записных дуэлянтов и разорившихся аристократов, хотя там присутствовали и люди из народа.

Арестантские роты рыли каналы, мостили улицы, строили мосты. В случае недостаточно усердного труда арестантов секли розгами или тростью. Если же арестант совершал новое преступление, то он проходил через шпицрутены, как правило, со смертельным исходом.

Поэтому к середине XIX века золотой ротой стали называть своеобразную элиту преступного мира. В этом значении выражение употребляет писатель Всеволод Крестовский в романе «Петербургские трущобы». Там золотой ротой именуется круг самых отъявленных и дерзких аферистов, а один из героев книги, Сергей Антонович Ковров, называет себя капитаном золотой роты. В экранизации Леонида Пчелкина его роль сыграл Николай Караченцов.