День пяти единиц и двух двоек: чего ждать от зеркальной даты

Люди придавали особое значение цифрам еще в глубокой древности, а философ и математик Пифагор изобрел не только теорему имени себя в геометрии, но и создал нумерологию. Специалисты в этой науке придают особое значение зеркальным датам. Подробности — в статье «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма «Практическая магия» Кадр из фильма «Практическая магия»

Пифагор видел в числах ключ к принципам космической гармонии. Отсюда появился постулат о том, что все вещи и явления могут быть отражены в цифрах. При этом сами числа были не просто единицами измерения, а истинным видом всех вещей. Так за определенными цифрами закрепились устойчивые понятия. Например, тройка приобрела сакральным смысл в триадах богов и богинь, в сказочных сестрах и братьях, которых всегда трое, в формуле времени — прошлое, настоящее, будущее. Еще более мистической считалась семерка — семь дней недели, планет древних и цветов радуги, семиконечная звезда магов. Четверка стала символом устойчивой системы — времена года и суток, стороны света, основные стихии в алхимии и астрологии (огонь, вода, воздух и земля), наконец четыре евангелиста.

Видео дня

Единица была символом любого начала, акта творения и самого бога. Двойка же являлась наглядным принципом равновесия противоположностей: небо и земля, Бог и дьявол, день и ночь, жизнь и смерть, солнце и луна, мужчина и женщина и другие дуальные системы.

Астрологи и алхимики считали единицу числом солнца и сотворения мира, а двойку — числом луны и всего скрытого. Отсюда считывается и сложный характер дня, когда инициативным одиночкам приходится искать компромисс с окружением. С другой стороны одиннадцать удваивает значение единицы, поэтому день подходит для нового старта, начала новой жизни, тем более что еще две единицы добавляет и одиннадцатый месяц в году.

Хотя в нумерологии принято складывать суммы до появления натуральных чисел, но одиннадцать и двадцать два всегда были исключением. Если десятка символизировала конец и совершенство, то одиннадцать — высшую трансформацию материй, глобальное преображение. В системе алхимиков 11 было числом Прозерпины, богини подземного мира, и символизировало превращение смерти в жизнь и наоборот. Поэтому от этого дня ожидали ответов на судьбоносные вопросы и удивительных перемен, которые буквально переворачивают жизнь человека.

Современные нумерологи, действуя по принципу подобия, советуют сосредоточиться и загадать желание ровно в 11.11 утра и 23.11 вечера. Причем его можно даже произнести вслух, если рядом никого нет. Главное условие: предельно конкретно сформулировать желание, чем больше подробностей — тем лучше. Можно даже его записать.

При этом люди, рожденные одиннадцатого числа, обладают противоречивым характером. Внешне они кажутся решительными и изобретательными, но за их нарочитой смелостью скрывается чувствительная и мягкая натура, склонная к постоянным сомнениям. При этом их огромные амбиции обычно не совпадают с возможностями, что является источником для постоянных разочарований. Успех приходит к ним лишь тогда, когда они действуют быстро и не задумываясь, в противном случае они часто бросают свои планы на полпути. У них все получается, если они не тратят время на пустые грезы.

Кроме того, одиннадцатый день подходит для подведения итогов. Традиция зафиксирована в античных источниках. Древнегреческий поэт Гесиод в поэме «Труды и дни» отмечает, что одиннадцатое число идеально для сбора плодов и стрижки овец, что удивительным образом совпадает с русскими традициями.

Потому что 11 ноября по новому стилю на Руси отмечали память Анастасии Овечницы и Аврамия Овчара. В этот день начинали стричь овец, делать пряжу, вязать платки, варежки, носки и другую одежду из шерстяной пряжи. Кроме того, крестьянки угощали пирогами пастухов, чтобы поблагодарить за летние труды и обеспечить здоровье и сохранность овцам в следующем году. Кстати, наши предки верили, что в этот день появляются на свет прирожденные пастухи и вообще люди, умеющие понимать домашних животных.