Для чего немец носил с собой фото казни Космодемьянской

Мало кто знает, что знаменитое фото казни Зои Космодемьянской, было случайно найдено в кармане мундира мертвого немецкого лейтенанта под деревней Потапово, под Смоленском в 1943 году.

Фото: Русская семерка Русская семерка

«Фриц» зачем-то носил с собой пять снимков, фиксирующих этапы казни Зои Космодемьянской: начиная с того, как ее подводят к виселице, и заканчивая финальным кадром мертвой девушки с петлей на шее, лежащей в снегу. Имя лейтенанта история не сохранила. Мы также не знаем о его роли в экзекуции Зои: был ли он вообще свидетелем этой казни, или эти фото кто-то ему передал.

Надо сказать, что конкретный немец был вовсе не одинок в своем «любви» к фото жестокостей войны. Подобных снимков немало сохранилось в советских архивах, куда они попали от мертвых или пленных захватчиков. Другое дело, что вот эти конкретные фото запечатлели последние минуты жизни девушки, которая стала известна всей стране после двух публикаций в «Правде» зимой 1942 года за подписью Петра Лидова.

Первый очерк, вышедший 27 января, назывался «Таня» — это был псевдоним Зои Космодемьянской, выбранный ею самой в честь героини Гражданской войны.

Во втором материале, от 18 февраля, вся страна узнала настоящее имя погибшей героини. Кстати, считается, что советские солдаты не брали в плен военнослужащих вермахта из части, расквартированной в деревне Петрищево, где произошла в полдень 29 ноября 1941 года казнь.

Но зачем нацистский лейтенант носил с собой эти снимки? По одной версии, ему это было нужно для запугивания других советских пленных. По другой — для подъема воинского духа солдат вермахта.

Современные психологи, считают, что так проявилась тяга к Танатосу — смерти, свойственная человеческой природе, но подавляемая в обычных условиях.