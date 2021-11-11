Зачем на самом деле судья стучит молотком

Деревянный молоток — обязательный атрибут в судах многих стран мира. Зачем он на самом деле нужен и почему его не используют в России — читайте в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма «Суд над Чикагской семеркой» Кадр из фильма «Суд над Чикагской семеркой»

История судебного молотка

Есть несколько историй происхождения судебного молотка. Первая — из Ветхого Завета. Во время постройки храма Соломона в Иерусалиме строителя Адонирама убили молотком, и с тех пор инструмент стал атрибутом вынесения приговора человеку.

Вторая история связана с масонами. Они использовали молоток как символ кары и созидания. Ударом молотка открывались и закрывались заседания масонов. Предмет был символом сильного и могущественного мастера.

Третья версия, объясняющая, почему в судах уже много веков стучат молотком, отсылает к мифологической культуре шумеров, которые жили в 4-3 тысячелетиях до нашей эры. С помощью молотка совершали акт правосудия: в крышку гроба, куда ложился подозреваемый в преступлении, забивали гвозди. Чем больше гвоздей, тем больше обвинений. Аналогично и в обратную сторону: гвозди вынимались, если было доказано, что человек невиновен.

Зачем он нужен сейчас

Сейчас молоток — символический атрибут власти. Он является символом полномочий судьи и права на окончательное решение. Кроме того, с его помощью судья призывает к порядку во время рассмотрения дела, если стороны его нарушают. В англоязычных странах, например, в США и Великобритании, удар молотком в конце заседания является обязательным.

А как в России

У нас в стране молоток судьи — скорее, история из телевизионных передач. Обычно в российских судах его не используют, и он не является обязательным, согласно законодательству.