Почему в Германии можно убегать из тюрьмы

Последствия, которые грозят заключенным при побеге из тюрьмы в разных странах кардинально отличаются. И если, например, в США за это добавят еще как минимум 10 лет к сроку, то в Германии побег из тюрьмы абсолютно легален и никто за него не накажет. О том, почему немцы не привлекают к ответственности заключенных, попытавшихся оставить места лишения свободы, читайте в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Побег из Претории" Кадр из фильма "Побег из Претории"

Разумеется, планировать и совершать побег из тюрьмы в Германии нежелательно с точки зрения властей, но не незаконно. Дело в том, что еще в конце XIX столетия в стране был принят закон, согласно которому человек не должен быть наказан за побег из тюрьмы. Было обозначено, что каждый человек имеет право стремиться к свободе. Это стремление, по мнению немцев, это один из сильнейших человеческих инстинктов, с которым бесполезно бороться. При этом между правом иметь свободу и правом свободу искать существует разница. За совершение преступления человека лишают права иметь свободу (сажают в тюрьму), но отнять права стремиться к свободе (совершить побег) никто не может. Вот уже более 130 лет на территории Германии (а также в некоторых других странах, например, в Мексике, Австрии, Бельгии) попытка сбежать из тюрьмы не считается преступлением.

Видео дня

Здесь стоит дать некоторые разъяснения. Да, если заключенный совершит побег, а его потом найдут и вернут в тюрьму, дополнительного наказания (некоторое количество лет в камере в добавление к уже имеющимся) за это не последует. Но есть нюансы.

Например, если во время побега заключенный нанесет вред охране, причинит вред имуществу тюрьмы (условно - распилит решетку на окне), попытается подкупить работников места заключения, угонит автомобиль и т.п., это будет считаться новым преступлением. И за него по возвращении в тюрьму пытавшегося сбежать, обязательно накажут.

Кроме того, чаще всего, в тюрьмах существуют внутренние правила, а покидая самовольно место заключения, человек их, безусловно, нарушает. Следовательно, в случае возвращения обратно под стражу заключенному уже точно не видать условно-досрочного освобождения (если шансы на него были).

Также стоит понимать, что за любое совершенное преступление, которое совершит сбежавший во время пребывания на свободе, ему придется отвечать. А за попытку помочь заключенному покинуть тюрьму (помощь при побеге) помощника также могут заключить под стражу на срок до пяти лет.

Можно сделать вывод, что хотя официально за побег из тюрьмы в Германии заключенных действительно не наказывают, но по факту сбежать без нарушения каких-либо других законов практически невозможно. Поэтому, скорее всего, побег (или его попытка) в результате все же приведет к увеличению срока заключения.

Интересно

Случаи, когда люди сбегали из тюрьмы и не несли за это ответственность все же есть. Например в 1971 году американскому бизнесмену Джоэлу Каплану удалось сбежать из мексиканской тюрьмы, не нарушив при этом ни одного закона.

Он сумел незаметно пробраться мимо охраны (не причинил вреда, не подкупил), улетел на выкупленном (не арендованном, не угнанном) вертолете, а затем на частном самолете, у которого имелись все необходимые лицензии, документы и номера добрался до Калифорнии (по официальному, согласованному маршруту). Таможню Каплан прошел под своим настоящим именем (не было незаконного въезда в страну), получив разрешение на въезд, поскольку сотрудников еще не успели оповестить о побеге бизнесмена.