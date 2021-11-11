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В России хотят ввести QR коды для посещения транспорта

Даша Краснова
1 час назад

Правительство разработала два законопроекта, определяющие порядок введения в России QR-кодов при посещении общественных мест, поездках на поездах и перелетах на самолетах. Об этом сообщает РБК.

В России хотят ввести QR коды для посещения транспорта
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Первым законопроектом внесут поправки в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

«Решения о QR-кодах и деталях их использования будут принимать регионы, а поправки предусматривают, что местные власти должны будут обеспечить возможность посещения людьми массовых мероприятий, организаций культуры, общественного питания и розничной торговли или по QR-коду о прививке, или по документу о том, что человек переболел ковидом, или по медотводу от вакцинации с отрицательным ПЦР-тестом», — сообщил источник РБК.

До 1 февраля вместо QR-кодов можно будет предъявлять свежий отрицательный ПЦР-тест. Но после 1 февраля такая возможность останется только у тех, кто получил медотвод от прививки.

Медлаборатории должны будут передавать результаты ПЦР-тестов на Госуслуги в течение суток, чтобы исключить задержки.

На междугородных и международных рейсах также введут обязательные QR-коды о прививке, о перенесенном заболевании или документально подтвержденный медотвод.

Привитые незарегистрированными в России вакцинами иностранцы смогут поехать на поезде или полететь на самолете по отрицательному ПЦР-тесту.

Те, кто купил билеты, но не сможет ими воспользоваться из-за отсутствия QR-кодов, смогут их сдать и вернуть полную сумму в течение 30 дней.

Оперштаб официально подтвердил информацию о подготовке законопроектов об обязательных QR-кодах на транспорте, в кафе и магазинах

"Оперативным штабом совместно с профильными ведомствами прорабатываются данные законопроекты. О их внесении в Госдуму мы сообщим СМИ дополнительно", - указали в штабе.

Ранее "Рамблер" сообщал, где проще всего "подцепить" коронавирус.

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