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Над Австралией зафиксировали более миллиона молний за день

Даша Краснова
53 минуты назад

Более миллиона молний зафиксировано за сутки над центральными и восточными районами Австралии. Об этом сообщил телеканал 9News.

По данным канала, во время грозы над большей территорией Австралии синоптики насчитали 1,37 миллиона разрядов молний как между облаками, так и между облаками и землей.

Эксперты связывают такое необычное явление с прошедшими по стране ливнями с грозой. Это привело к затоплению некоторых районов.

Один из отдаленных городков Алис-Спрингс был затоплен и доступ его жителей к дороге был заблокирован.

Сильный грозовой фронт протянулся на 2,5 тысячи километров от Северной территории до юго-востока штата Квинсленд.

Ранее мы рассказывали, что в пять самолетов Сочи ударила молния.

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