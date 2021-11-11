Над Австралией зафиксировали более миллиона молний за день

Более миллиона молний зафиксировано за сутки над центральными и восточными районами Австралии. Об этом сообщил телеканал 9News.

По данным канала, во время грозы над большей территорией Австралии синоптики насчитали 1,37 миллиона разрядов молний как между облаками, так и между облаками и землей.

Эксперты связывают такое необычное явление с прошедшими по стране ливнями с грозой. Это привело к затоплению некоторых районов.

Один из отдаленных городков Алис-Спрингс был затоплен и доступ его жителей к дороге был заблокирован.

Сильный грозовой фронт протянулся на 2,5 тысячи километров от Северной территории до юго-востока штата Квинсленд.