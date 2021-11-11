Генетический банк: зачем Гитлер послал спецназ в Ленинград

Банк Вавилова находился и находится по сей день в Северной столице нашей страны. Именно его и искал во время войны Адольф Гитлер. По некоторым данным, он даже отправил в блокадный Ленинград специальную группу для захвата банка. Однако трудность была в том, что Гитлер не знал, где именно следовало искать.

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Как писали издания советских лет, а в частности Р.И. Горячева в своей книге «Николай Иванович Вавилов» (Академия наук СССР, 1962 год), отечественный ботаник Николай Иванович Вавилов, начав работу в дореволюционное время, coзнавал всю глубину отсталости земледелия царской России и предполагал, сколько ему и его коллегам еще предстоит сделать. Вавилову удалось внести такой вклад в науку, что теперь его называют не иначе как «Дарвином ХХ века». За всю жизнь директор Всесоюзного института растениеводства опубликовал более 500 научных трудов, многие из которых вышли за рубежом. Однако Вавилов ставил перед собой не только абстрактные научные цели, но и вполне конкретные задачи.

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Одной из таких задач была борьба с голодом. Если верить Тору Хэнсону, автору книги «Триумф семян. Как семена покорили растительный мир и повлияли на человеческую цивилизацию», Николай Вавилов мечтал создать такие сорта семян, которые бы были приспособлены к суровому российскому климату. Тем самым в стране были бы побеждены регулярные и гибельные для населения продовольственные кризисы. Вавилов, получая щедрое финансирование от государства, много путешествовал, собирая многочисленные образцы по всему миру. Он изучал, как культурные растения вроде пшеницы, ячменя, кукурузы и бобов различались в зависимости от места их произрастания, какое сопротивление они оказывали вредителям и болезням, как переносили морозы.

Неудивительно, что одной из величайших заслуг Николая Вавилова Денис Сухоруков, автор издания «33 рассказа об ученых», считает создание генетического банка семян растений со всего мира, который до сих пор существует в Санкт-Петербурге. Эта уникальная коллекция пережила даже блокаду. Правда, далеко не все в это поверили. Так, по утверждению автора книги «Эта короткая жизнь. Николай Вавилов и его время» Семена Резника, в 1945 году в журнале Nature профессор Дарлингтон сообщил о том, что обезумевшие от голода ленинградцы опустошили легендарный банк Вавилова. Впоследствии у Дарлингтона спросили, как он мог сделать подобное заявление, не убедившись в его правдивости. Однако профессор ответил, что сам слышал эту новость по радио.

Как справедливо отмечает Резник, действительно было очень сложно поверить в то, что в голодные годы коллекция ничуть не пострадала. По словам Владимира Фортунатова, автора издания «Новейшая история России в лицах, 1917-2008», даже сотрудники, охранявшие бесценный Вавиловский банк, не воспользовались своим служебным положением. Они могли бы сварить из зерен кашу, испечь лепешки или хлеб, но посчитали, что не имеют права предать общее дело. По данным Фортунатова, 6 из 14 работников, в обязанности которых входила охрана зерновых культур, предпочли умереть от голода.