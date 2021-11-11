Трибьют-шоу t.A.T.u «200 по встречной» увидят во всем мире

20 ноября в Music Media Dome состоится трибьют-шоу «200 по встречной», посвященное 20-летию выхода культового альбома группы t.A.T.u. Организаторы готовят масштабное зрелище: на сцену выйдут более 20 артистов с номерами, которые специально разрабатываются для проекта. Зрителей ждет яркое шоу, а также приятный бонус: для всех гостей в стоимость билета включен бесплатный ПЦР-тест.

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

Manizha, Монеточка, Рита Daкота, Дмитрий Маликов, рок-группа “Нервы”, Вера Брежнева, Даня Милохин, СЛОТ, Ваня Дмитриенко, “Моя Мишель”, Алена Швец, IOWA, ЛСП, Polina, REFLEX, Егор Сесарев, Женя Любич, Favlav, Guru Groove Foundation - трибьют-шоу t.A.T.u. собрало музыкантов разного поколения и жанров, а приятным бонусом концерта станут онлайн-включения с участием Imany, DOROFEEVA, ARTY. Ведущие мероприятия - Антон Комолов и Таня Геворкян, те самые виджеи MTV Россия, на шутках, смелых выходках и стильных образах которых выросло целое поколение. Шоу пройдет в гибридном формате: зрители могут посетить как живой концерт, так и присоединиться к онлайн-трансляции на lookport.live.

Видео дня

5 ноября альбом “Трибьют t.A.T.u “200 по встречной” стал доступен на всех цифровых платформах. Каждый музыкант переработал выбранную песню по-своему: кто-то сделал трек своим, кто-то решил недалеко уходить от оригинала, тем самым отдавая дань уважения наследию группы. Первые отзывы получены и мнения разделились: одни слушатели в восторге, другие - имеют совершенно полярное мнение. Очевидно одно: в этой пластинке каждый нашел, что-то для себя.

Например, музыкальный критик Борис Барабанов в своей рецензии для “Коммерсантъ” считает, что “несмотря на то что мелодически и гармонически многие песни t.A.T.u. не так уж и ярки, и нужно сильно постараться, чтобы найти в них нераскрытые музыкальные глубины, альбом важен как напоминание о том, что вообще-то были у нас вот такие времена”. Михаил Козырев высоко оценил альбом, и Иван Шаповалов-Поднебесный, продюсер t.A.T.u сказал, “ему очень приятно, что альбом состоялся и это дань уважения группе, которую он создал”. И совсем скоро почитатели t.A.T.u, альбома и громких хитов смогут услышать живьем многие песни, вошедшие в трибьют-сборник.

Альбом «200 по встречной» перевернул жизнь многих поколений. Идеи, которые транслировались группой «t.A.T.u», остаются актуальными и сегодня, несмотря на все изменения, произошедшие в мире за последние 20 лет. Хиты «Я сошла с ума», «Нас не догонят», «Клоуны», «Люди-инвалиды», «Не верь, не бойся» и многие другие прозвучат 20 ноября в Music Media Dome.