Почему 12-летний перебежчик отказался возвращаться в СССР

Это дело, как говорят специалисты, стало прецедентом в судебном праве Соединенных Штатов. Согласно его материалам, 12-летний житель Чикаго Владимир Половчак, вопреки желанию своих родителей, отказался возвращаться в СССР. Для того, чтобы его не увезли насильно, мальчик сбежал из дома. Так он стал самым молодым советским перебежчиком.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Михаил и Анна Половчак вместе со своими тремя детьми иммигрировали из Советской Украины в январе 1980 года. Семья обосновалась в американском городе Чикаго. Однако жизнь на чужбине чету разочаровала, и в том же году они решили вернуться на родину.

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Старшие дети Половчак, 17-летняя Наталья и 12-летний Владимир, мнения родителей не разделяли: им хотелось остаться в США. Но если Наталья, которая вскоре стала совершеннолетней, уже вольна была выбирать свою судьбу самостоятельно, то участь Владимира по-прежнему зависела от желаний его отца и матери.Подросток прекрасно осознавал свое положение, поэтому не придумал ничего лучше, чем просто сбежать из дома. Некоторое время он скрывался в семье своего двоюродного брата, которая также проживала в Чикаго. Михаил и Анна Половчак обратились за помощью в полицию. Но после непродолжительного разбирательства сотрудники правопорядка отказались насильно возвращать сына законным родителям. Так Владимир Половчак стал самым молодым советским перебежчиком.

Дело Половчака прогремело тогда на весь мир. Советские газеты пестрили текстами о том, что Наталию и Владимира удерживают в чужой стране незаконно, и вообще называли эту ситуацию не иначе как «похищением». В Америке же мальчику предоставили адвоката, который утверждал, что на родине Владимиру за его поступок грозит смертельная опасность.

По совету все того же адвоката в июле 1980 года юный перебежчик подал ходатайство на предоставление ему политического убежища. Просьба мальчика была удовлетворена. Начались долгие судебные разбирательства, так как родители Владимира хотели вернуть опеку над сыном. В конце концов в следующем 1981 году они с младшей дочерью отбыли на Украину. Сам Владимир и его старшая сестра Наталия остались жить с родственниками в Чикаго.В 1985 году, когда Владимиру Половчаку исполнилось 18, он наконец получил американское гражданство.

В октябре того же 1985 года в издании The New York Times появилась статья о Владимире, которого теперь все называли Уолтером. Тогда повзрослевший Половчак сказал: «Я думаю, что на самом деле мои родители хотят, чтобы я здесь остался. Просто они не могут сказать об этом открыто, находясь в Советском Союзе». Молодой человек утверждал, что ни о чем не жалеет и даже сегодня поступил бы точно так же.