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Чикирики-пикирики: как возникли странные считалочки нашего детства

Дарья Амосова
1 час назад

В дворовых играх ведущего, «голю» или «воду» выбирали посредством считалочек. Эти забавные стишки часто не имели никакого смысла. Проследить их этимологию сложно или почти нереально. Но мы попытались предположить, откуда взялись звучные считалочки времен 90-х и СССР.

Чикирики-пикирики: как возникли странные считалочки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Чикирики-пикирики»

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А если в полном варианте, «чикирики-пикирики, бухты-барахты, лебедь кыра, два копыра, солнце, бронце, луковка, золотая пуговка» (есть вариации). Неизвестно, что значат эти почти магические слова, связано ли «копыро» с копытами, а «кыра» — с корытом. Да и откуда пошла фраза, установить сложно.

Считалка была очень популярна в конце 80-х, 90-х и 00-х. Особенную популярность «чикирики-пикирики» имели в сибирских городах.

Выбор голящего не проходил по стандартной схеме, когда вода указывал пальцем на участников, проговаривая слова. В «чикирики-пикирики» игроки становились в линейку и выставляли вперед кулаки. Ведущий шел по ряду и бил по кулакам, на ком стишок остановился — тот кулак убирает. В итоге оставался один человек, который и становился следующим ведущим.

«Эне, бене, раба»

Продолжение у считалки могло быть разным: «квинтер, финтер, пэкс», «квинтер, финтер, жаба». Дети подхватили забавный стишок из «Незнайки»: герой с помощью нее пытался решить, кто должен выпрыгнуть из воздушного шара.

Но как автор книги, Николай Носов, придумал такие забавные, пусть и бессмысленные строчки?

В 2014 году пользователь ЖЖ @youareempty установил, что считалка могла быть звукоизмененным англо-валлийским счетом aina, peina, para, peddera, pimp.

Другие версии — считалка напоминает стихотворение на латыни una, bene, tres, quinta, quanto cess(o), una, bene — traba, quinta, quanto sabbat (um). В переводе — «И раз, хорошенько, и три, и пять, и несколько (немного) задержимся, и раз, хорошенько, и бревно (еще одно лежит), и пять, и столько же отдохнем». Вероятно, стишок проговаривали во время физкультуры или поднятия тяжестей.

«Ана, дэус, рики, паки»

А дальше — «дормы, кормы, консту, таки, энус, дэус, кана, дэус, бац!». Здесь также угадываются латинские числительные «una, duoe», хоть и слегка видоизмененные. Можно увидеть также слово consto (твердо стоять).

Впрочем, вряд ли дети вкладывали глубокий смысл в данные считалки — они забавные, да и ладно.

Истории,Николай Носов,
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