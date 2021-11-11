Рабыни, покорившие великих халифов

Кроме порядочных женщин и проституток долгие столетия был известен третий, особый вид дам — куртизанки. В Европе они вызывали восхищение, ненависть или зависть и могли подняться настолько высоко, что вершили судьбы королевств. В исламском мире все было иначе — арабские куртизанки, кайны, были не более чем вещами своего господина, ценными, но лишенными каких-либо прав.

Кайны арабского Востока были самыми настоящими рабынями. Их выращивали с детства, отбирая самых красивых девочек среди рожденных рабынями или пленных и обучая хорошим манерам, основам поэзии и игре на музыкальных инструментах.

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Большая часть кайн оказывалась собственностью хозяев трактиров и постоялых дворов, где они всю жизнь были вынуждены развлекать гостей и постояльцев, но самые красивые и талантливые попадали к почтенным мужчинам и вливались в активную светскую жизнь.

Арабские мужчины собирали дома маджлисы, которые были аналогами европейских салонов с участием художников, ученых и литераторов. Согласно правилам, «честных женщин» там быть не могло. Нет, все проходило очень пристойно просто таким были и остаются законы ислама. А вот кайны могли беспрепятственно находиться в компании чужих мужчин.

На маджлисах уважаемые мужи бесконечно долго пили чай или щербет и обсуждали самые различные вопросы. Кайны играли им на музыкальных инструментах и декламировали стихи и поэмы, в основном своего собственного сочинения, чтобы те не заскучали. Кроме этого, красивые невольницы сами могли умело ввязаться в беседу и превратить ее в интересную дискуссию, что очень ценилось среди элиты.

Когда кайна старела и теряла свою красоту, она становилась бесполезной и могла быть лишь наставницей для юных рабынь. Поэтому рабыни изо всех сил старались найти себе солидного любовника, который захочет выкупить ее у хозяина и если не возьмет замуж, то, по крайней мере, сделает любимой наложницей. Иногда, в поисках суженного, кайны меняли мужчин каждую ночь, но бывало и так, что старались завоевать симпатию одного мужчины и всячески ему угождали на маджлисах.

Если кайна рожала своему хозяину ребенка, то тот уже не мог выкинуть ее за ненадобностью на улицу и был обязан содержать до конца дней. Разумеется, из-за такого образа жизни и требования ходить с открытым лицом, кайн считали бесстыжими и недостойными женщинами. Но были среди них и те, кто несмотря на репутацию вошли в историю и стали настоящими легендами.

Кайна Сакан

Эта кайна — единственная, память которой сохранилась не только благодаря красоте и талантам, но и по причине невероятной преданности и любви к хозяину. Сакан имела мягкий, покладистый характер, что девушек ее круга считалось серьезным недостатком. Арабские мужчины любили дерзких, ироничных кайн, которые едко высмеивали присутствующих и не боялись вступать в самые жаркие дискуссии.

Сакан была популярна лишь из-за того, что хорошо пела и сочиняла поэмы, а ее хозяин — мыслитель Махмуд аль-Варрак, очень хорошо к ней относился. К сожалению, и без того не слишком богатый философ разорился и ему стало не до маджлисов с гостями.

Чтобы помочь своему хозяину, Сакан решилась на невероятный для кайны поступок — она написала халифу аль-Мутасиму, который часто бывал в гостях у аль-Варрака, письмо, в котором просила выкупить ее. Такое послание мог отправить мужчина, но никак не сама кайна, поэтому халиф лишь рассмеялся над утратившей достоинство женщиной и порвал ее послание.

Кайна Фарида

История жизни кайны Фариды очень коротка и трагична. Девушка считалась лучшей певицей своего времени и была очень красива. Поэтому ее и выкупил у хозяина халиф аль-Васик — жестокий и надменный самодур. Во время одной из встреч халиф был не в настроении и ударил поющую кайну ногой в грудь, повалив ее на пол и сломав инструмент.

Говорят, что сделал это немолодой уже правитель из-за того, что ему в голову пришла мысль о том, что после его смерти Фарида будет услаждать чей-то глаз и слух. Этот случай настолько поразил кайну, что после смерти аль-Васика она отказывалась петь и вырывала струны инструментов, которые ей давали в руки. Заставляя Фариду петь, новый хозяин забил ее насмерть плетьми.

Кайна Инан

Кайна по имени Инан вошла в историю арабского мира как самая остроумная. Девушка была наполовину испанкой и ей передалась гордость и своенравность этого народа. Инан считалась одной из лучших поэтесс своего времени, а кроме того, без стеснения критиковала чужие поэмы. Из-за этого маджлисы с кайной были очень популярны и собирали поэтов и любителей горячих дискуссий.

История сохранила переписку Инан с известным поэтом Абу Нувасом — оппоненты так зло и изысканно оскорбляли друг друга, что за их перепалкой следили сотни «болельщиков» с обеих сторон. Одной из неприятных для мужчин особенностей кайны было то, что она любила выставлять их посмешищем в едких эпиграммах после ночи любви.

Так как любовников Инан меняла очень часто, у нее было немало врагов с уязвленным самолюбием. Но девушка была так хороша, что поток желающих провести с ней время не иссякал никогда. Одним из поклонников кайны был халиф Харун ар-Рашид, известный нам по арабским сказкам. Инан надеялась, что правитель выкупит ее у хозяина, но щедрый и расточительный в легендах, в жизни правитель был скуповат и цена рабыни казалась ему высокой.

Хозяин Инан ненавидел ее за острый язык и успех у мужчин и кайна отвечала ему той же монетой. За свою дерзость девушка неоднократно бывала наказана розгами, но этого хватало ненадолго. После смерти хозяина Харун ар-Рашид получил Инан в счет погашения долга и, чтобы усмирить кайну, отправил ее на невольничий рынок. В последний момент халиф сам выкупил девушку и, поразив ее этим поступком, заслужил любовь и почтение. Кайна Инан стала наложницей халифа и ее следы теряются в огромном гареме правителя.