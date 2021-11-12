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Какой ущерб Дмитрий Менделеев нанес нефтяным олигархам Нобелям

Русская семерка
2 часа назад

Менделееву принадлежит фраза: «Нефть – не топливо! Топить можно и ассигнациями!» Вклад ученого в развитие нефтяной отрасли страны нельзя недооценивать. С подачи Менделеева был отменен варварский четырехлетний откуп на нефтяные месторождения, и это стало первым ударом по нефтяным королям того времени братьям Нобелям.

Какой ущерб Менделеев нанес нефтяным олигархам Нобелям
Фото: Русская семеркаРусская семерка

Затем последовал второй удар – Менделеев предложил транспортировать нефть по трубам. Был построен нефтепровод Баку-Батуми и первый нефтеперерабатывающий завод. Затем Дмитрий Иванович нанес третий удар по империи Нобелей: он разработал масла на основе отходов нефтепереработки, которые стоили в несколько раз дешевле, чем керосин.

Таким образом, Россия смогла не только отказаться от экспорта керосина из Америки, но и импортировать нефтепродукты в Европу. При этом Менделеев всегда выступал против бездумного разбазаривания природных богатств, считая, что будущее за промышленностью.

Менделеева трижды выдвигали на Нобелевскую премию, но он так ее и не получил. Было ли это местью Нобелей или «постарались» российские коллеги ученого, которые, к слову, ни разу не проявили инициативу по выдвижению Менделеева, остается загадкой.

Истории,Дмитрий Менделеев,
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