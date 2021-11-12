Как работает звуковая иллюзия, которая удивила всех

В соцсетях шумно обсуждают видео-отрывок из культового фильма "Бойцовский клуб". На коротком фрагменте из фильма показана звуковая иллюзия — герой произносит фразу, но зритель слышит именно то слово, которое он читает на экране.

В частности, в кадре появляются два слова: Корнелиус и коронавирус. И каждый слышит именно то, что читает. Такой эффект поразил пользователей соцсетей. Смотрите видео, чтобы увидеть, как это работает.

При этом у подобного явления есть объяснение — речь идет об эффекте Мак-Гурка. Это объясняется тем, что при восприятии информации, работают разные механизмы и органы чувств. Получая данные, мозг находит простейшую трактовку. Таким образом из одного слова "рождаются" другие.