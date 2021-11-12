Видео: врачи превратили носилки в санки для пациента

В городе Амурск Хабаровского края врачи тащили пациента с COVID-19 по обледеневшему асфальту и попали на видео. Его публикует Dvhab.ru.

На кадрах видно, как врачи превратили носилки в санки и катили пациента по обледеневшему асфальту, поскольку колеса носилок усложняли транспортировку больного. Отмечается, что сам россиянин не был против такого передвижения.

"Медицинская служба не смогла подъехать к пациенту привычным способом, так как коммунальные службы не очистили дорожное полотно ото льда. Сотрудники скорой помощи в данном случае приняли единственное возможное решение",

— прокомментировали ситуацию в краевом Минздраве и добавили, что подобное решение врачей говорит об их профессионализме и умении действовать в экстремальных условиях.