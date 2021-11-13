Apple выплатит сотрудникам миллионы из-за проверок сумок

Apple выплатит сотрудникам миллионы долларов из-за проверок сумок. Юристы компании согласились удовлетворить требования по коллективному иску на сумму в 29,9 миллиона долларов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В 2013 году 14 683 работников 52 калифорнийских магазинов фирмы обратились в суд. По их мнению, компания нарушила закон штата, не оплатив время, которое люди затратили на проверку сумок в целях обеспечения безопасности.

Юристы со стороны Apple настаивали на том, что проверки были необходимы, чтобы удостовериться, что сотрудники не прячут в них украденные электронные устройства.

В 2015 году судья отклонил исковое заявление, но в 2020 году апелляционный суд постановил, что затраченное время следует оплатить. В итоге, каждый сотрудник получил по 1286 долларов.