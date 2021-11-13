Почему в странах с высоким уровнем жизни люди убивают себя

Проблема самоубийств общая для всех стран. Несмотря на то, что рост их числа считается показателем неблагополучия, люди причиняют себе вред даже в странах с высоким уровнем жизни. "Рамблер" выяснил, что на это влияет.

Ученые из Принстонского университета решили выяснить, почему в благополучных странах люди все равно ощущают безысходность. Свои основные выводы они представили в колонке на сайте VoxEU.

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Обычно в число стран, население которых счастливо, относят богатые государства с развитой системой здравоохранения и социальной защиты населения. Ученые провели опрос по методике «Лестница Кэнтрила», чтобы оценить, на какой ступени находится тот или иной человек от 1 до 10. Вершина лестницы — это то, как он видит самую счастливую жизнь, единица — несчастная жизнь.

Выяснилось, что страны вроде Бельгии, Франции и Финляндии отличаются высокий уровнем удовлетворенности жизнью, но и уровень самоубийств у них тоже высокий. Страны бывшего СНГ тоже входят в статистику, но здесь на ощущение всеобщего несчастья повлиял распад СССР и затяжные кризисы. А вот жители Армении и Грузии в целом несчастны, но счеты с жизнью сводить не планируют.

Доказано, что в самых богатых странах мира уровень самоубийств высокий, а вот в странах с низкими доходами их куда меньше. Возможно, потому что люди заняты вопросами выживания.

Исследования показывают, что в богатых англоговорящих странах ощущение счастья снижается в среднем возрасте, но повышается у пожилых людей. Чаще всего счеты с жизнью в среднем возрасте сводят женщины. У мужчин этот график примерно одинаковый, но после 60 количество самоубийств растет.

Семейные люди намного больше удовлетворены жизнью и реже совершают самоубийства, но развод или потеря супруга часто становится причиной такого поступка. На продолжительность жизни пожилых влияет состояние здоровья. Количество самоубийств среди пожилых людей упало в период 1930–1990 гг., когда качество медицинских услуг стало выше.

Также на количество самоубийств влияет наличие у человека огнестрельного оружия — особенно у мужчин, а также пристрастие к алкоголю и наркотикам. Но больше, чем уровень счастья влияет уровень боли.