Исторические события, которые принесли самые масштабные потери

Так исторически сложилось, что наибольший урон человечество несло от своих же действий. Ни смертоносные эпидемии, ни природные катаклизмы не принесли столько смертей, сколько жажда власти и наживы. Мы выбрали самые смертоносные для человеческой популяции события в известной нам мировой истории.

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Трансатлантическая торговля. 15 миллионов жертв

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Первые чернокожие рабы пересекли Атлантический океан в середине XVI столетия. Расцвет торговли невольниками в колониях Северной и Южной Америк пришелся на конец XVII-XVIII век, а в XIX столетии этот вид бесчеловечного бизнеса постепенно сошел на нет.

Потребность колонизаторов в максимально дешевой силе для поселений в Новом Свете была огромной. Людей на Черном континенте грузили в трюмы парусников как дрова, а в пути никто не заботился об их здоровье и питании. В случае проблем чернокожие невольники выбрасывались за борт вместе с грузом, прямо с кандалами и цепями. Но даже без подобных форс-мажоров в трансатлантическом путешествии из 5 человек выживали 1–2.

Закат династии Юань. 30 миллионов жертв

Основателем китайской династии Юань в 1260 году Хубилай, внук великого завоевателя Чингисхана. Это была самая короткая династия в истории Поднебесной — она прервалась в 1368 году, просуществовав немногим более столетия. Последние несколько лет правления потомков Хубилая были ужасны — кровопролитные восстания, войны с соседями, болезни и голод.

Цветущие некогда провинции Китая превращались в пустыни, населенные лишь дикими зверями и лихими разбойниками. С приходом к власти династии Мин порядок постепенно вернулся в империю, но к тому времени население Китая недосчиталось 30 миллионов человек.

Восстание Ань Лушаня. Примерно 36 миллионов погибших

Еще одно историческое событие, принесшее Китаю огромные потери — это мятеж Ань Лушаня, императорского военачальника династии Тан. Полководец возглавил восстание против императора в 755 году, объявив себя новым монархом и основателем династии Янь.

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Мятеж удалось подавить лишь 8 лет спустя, в 763 году. Количество жертв в этой безжалостной резне было настолько значительным даже в масштабах огромной империи, что династия Тан так и не справилась с потрясением, и вскоре последовал ее закат.

Восстание тайпинов. Более 40 миллионов жертв

И снова безжалостный к своим жителям Китай. Восстание, начавшееся в 1850 году и возглавляемое Хун Сюцюанем, объявившим себя потомком… Иисуса Христа, продолжалось 14 лет. Провозглашенное самозванцем Небесное государство великого благоденствия (Тайпин тяньго) дало название этому гибельному для миллионов китайцев событию.

Начало мятежа совпало с экономическим кризисом и опиумными войнами, поэтому к насильственным смертям добавились миллионы умерших от голода и болезней. Также, к несчастью жителей империи, именно в это время в стране произошел ряд разрушительных природных катаклизмов, внесших свою лепту в общую разруху.

Великий голод в Китае. 43 миллиона погибших

В очередной раз Китай, но на этот раз уже просвещенный и гуманный XX век. Так называемый Большой рывок, произошедший с 1958 по 1961 год, был предпринят коммунистической парией для того, чтобы вывести страну из числа слаборазвитых аграрных стран в индустриальные державы.

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Как мы видим, все получилось. Но рывок стоил жизней 43 миллионам жителей страны, так как призыв правительства ненадолго «затянуть поясок» во имя светлой идеи, совпал с тремя годами наводнений, неурожаев и репрессий. От голода люди умирали целыми деревнями, и хоронить погибших было некому.

Нашествие монголо-татар. Более 60 миллионов жертв

Одним из самых масштабных государств в истории человечества, была Орда. В период расцвета Монгольской империи, при Чингисхане, она занимала 16% всей земной суши! Чтобы удерживать более 200 лет в подчинении целые народы, монголам приходилось действовать с максимальной жестокостью и цинизмом.

К счастью, нашествие остановилось на подступах к густонаселенной Центральной Европе. Если бы армия монголо-татар смогла двигаться дальше, потерь могло бы быть в два раза больше.

Первая Мировая война. 65 миллионов жертв

Как уже бывало не раз, причиной войны стали имперские амбиции государств, которым стало тесно в небольшой Европе. Разбившись на грозные альянсы, они схлестнулись между собой, постепенно втянув в бойну почти всю планету.

В истории человечества были войны и более продолжительные, но такого масштабного конфликта планета еще не знала. Страшной новинкой этой войны стали отравляющие газы, на счету которых сотни тысяч погибших и искалеченных.

Вторая Мировая война. Более 72 миллионов погибших

После относительно небольшого перерыва мир потрясла новая военная катастрофа, причинами которой, как и в прошлый раз, стал раскрой европейского «пирога». Начавшись в 1939 году, война разбила мир на два лагеря — Ось и Антигитлеровскую коалицию.

В этой войне использовались самые смертоносные механизмы и технологии, причем в огромных масштабах, чего только стоит автоматическое оружие. Кроме того в этом военном конфликте, который стал самым кровопролитным в истории человечества, погибло очень много гражданских лиц, как из-за Холокоста и других геноцидов, так и из-за массовых стратегических бомбардировок.

Колонизация Америки европейцами. Более 75 миллионов погибших

Ни одна война в истории человечества не принесла столько смертей, как европейская колонизация Нового Света. В результате «освоения» заокеанских территорий, были практически опустошены два континента. Испанцы, нашедшие в XV столетии рай на земле, были разочарованы тем, что он оказался густо заселен.