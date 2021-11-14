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Как и зачем стали выводить новые породы животных

Катерина Саломе
3 часа назад

По статистике, в российских семьях число домашних животных за последние три года выросло на 12 миллионов. В результате оно достигло 63,5 миллионов питомцев. Сейчас в мире насчитывается около 400 пород собак и более 70 кошек. Примечательно, что все они были выведены селективным методом.

Как оказалось, разводить собак намного проще. Прежде всего, это связано с тем, что у них важна иерархия — особь женского пола всегда выбирает альфа-самца. Кроме того, в выведении новых пород кошек не было практической пользы. В отличие от псов они только ловят мышей. Смотрите видео и узнаете больше о том, как и зачем стали выводить новые породы животных.

Некоторым питомцам повезло, и они повидали много стран. Ранее мы писали о животных, которые путешествуют чаще людей.

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