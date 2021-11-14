Почему 1946 год стал рекордным по преступлениям в СССР

Одной из самых болезненных проблем первых послевоенных лет для советского государства был высокий криминогенный уровень. Борьба с разбоем и бандитизмом стала головной болью для Сергея Круглова – министра внутренних дел. Пик преступлений пришелся на 1946 год, в течение которого было выявлено более 36 тысяч вооруженных ограблений и свыше 12 тысяч случаев социального бандитизма.

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Послевоенное советское общество было во власти патологического страха перед разгулявшейся преступностью. Историк Елена Зубкова объясняла: «Страх людей перед уголовным миром опирался не столько на надежную информацию, сколько происходил от ее недостатка и зависимости от слухов».

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Крушение социального порядка, особенно на отошедших к СССР территориях Восточной Европы, было одним из главных факторов, провоцирующих всплеск преступности. Около 60% всех преступлений по стране совершалось на Украине и в Прибалтике, причем наибольшая их концентрация была отмечена на территориях Западной Украины и Литвы.

О серьезности проблемы с послевоенной преступностью свидетельствует доклад под грифом «совершенно секретно» полученный Лаврентием Берия в конце ноября 1946 года. Там, в частности, содержалось 1232 упоминания об уголовном бандитизме, взятых из частной переписки граждан в период с 16 октября по 15 ноября 1946 года.

Вот выдержка из письма саратовского рабочего: «С началом осени Саратов буквально терроризируют воры и убийцы. Раздевают на улицах, срывают часы с рук, и это происходит каждый день. Жизнь в городе просто прекращается с наступлением темноты. Жители приучились ходить только по середине улицы, а не по тротуарам, и подозрительно смотрят на каждого, кто к ним приближается».