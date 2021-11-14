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Зачем римляне украшали пол мусором

Мария Иглина
1 час назад

В одном из музеев Ватикана можно найти мозаику, на которой изображены остатки еды, например, скорлупа из под орехов, косточки от различных фруктов, апельсиновые корки. Они художественно перемешаны с драгоценным камнями и красивым стеклом. "Рамблер" расскажет, зачем римляне украшали свои полы остатками пищи.

Зачем римляне украшали пол мусором
Фото: Egisto Sani/FlickrEgisto Sani/Flickr

Подобные мозаики украшали полы триклиниев, столовых в Древнем Риме, где гости, отдыхая на диванах, наслаждались деликатесами. Объедки были изображены настолько реалистично, что некоторые из них даже отбрасывали тени. Этот художественный сюжет имел свое собственное наименование — asarotos oikos, или "неубранная гостиная" в переводе с греческого языка.

Такая мозаика показывала статус владельца дома, где она находилась. Изображенные отходы многое рассказывали гостю о роскоши и достатке хозяев. Искусствоведы также находят в этих произведениях другой мотив — напоминание о смерти. Один из героев древнего римского произведения "Сатирикон" декламировал так:

"Увы нам, бедным смертным. Все мы будем выглядеть так, как эти объедки, когда подземный мир заберет нас в свои чертоги. Давайте же жить и веселиться пока все хорошо".

Таким образом, мозаика была демонстрацией того, что даже самый прекрасный пир быстро превращается из пищи в мусор, точно так же, как закусывающие со временем превратятся в кости и пыль.

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