Что собирался сделать Гитлер в случае захвата Москвы

Согласно гитлеровскому генеральному плану «Ост» «жизненное пространство» к востоку от Германии подлежало немецкой колонизации. На завоеванной европейской части России должны были прочно обосноваться немецкие поселенцы, которым в их трудах должна была помогать бесплатная рабочая сила – порабощенные славянские народы. Россия под немецким управлением должна была не только дать пространство немецкой колонизации, но и превратиться в сырьевой придаток "Тысячелетнего Рейха".

Фото: Русская семерка Русская семерка

Для осуществления этих планов германскому командованию требовались административные и логистические центры, а Москва прекрасно подходила под эту роль. При новой власти в обезличенной «колониальной» Москве не должно было остаться памятников большевистского прошлого. Таким образом, мавзолей подлежал уничтожению. При этом не стоит упускать из виду пристрастие Гитлера к различным эффектам и символам. Тело Ленина после захвата Москвы могло стать ценным трофеем немецких войск и экспонироваться на грандиозной выставке, которую Гитлер хотел организовать в Берлине после победоносного завершения войны с СССР.

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Кроме того, когда в ноябре 1941 года немецкие войска рвались к Москве, командование Вермахта всерьёз готовилось к торжественному маршу по Красной площади. Для грандиозного торжества уже были заготовлены парадные мундиры, а французским добровольцам раздавались кивера их предшественников из 1812 года. Предполагалось даже, что парад победоносных войск будет принимать сам фюрер. Возможно, он пожелал бы смотреть на проходящие по брусчатке колонны в фельдграу именно с того места, с которого красноармейцев приветствовал Сталин, то есть с мавзолея Ленина.

В рассказе о немецких планах относительно будущего советской столицы и её главной на тот момент ценности не стоит упускать ещё одну важную деталь. Еще в конце мая 1941 года в Германии по приказу Адольфа Гитлера началась подготовка зондеркоманды «Москва», формирование которой курировал шеф СС Генрих Гиммлер. Этот спецотряд состоял из отборных бойцов, многие из которых были русскими. На его подготовку немецкое командование не жалело ни сил, ни средств.

Задачей зондеркоманды «Москва» было выполнение операций на острие наступления Вермахта. Предполагалось, что диверсанты ворвутся в столицу СССР вместе с передовыми отрядами германских войск, после чего предпримут все усилия для подрыва боевого духа её защитников и дезорганизации обороны. Зондеркоманда делилась на две группы.

Первая должна была захватить здания, где размещались высшие партийные и государственные органы, их документацию, а также арестовать всех советских руководителей. Задача второй группы была более пыльной: ей предназначалось взорвать Кремль и мавзолей Ленина.

Таким образом, даже если передовые немецкие подразделения будут выбиты из Москвы, после подрыва символов государственной власти и революции, решимость её гарнизона будет сильно поколеблена, а захват важнейших объектов и командования полностью парализуют волю к сопротивлению.

События битвы за Москву расставили всё по своим местам. Зондеркоманда так и не отправилась разрушать культурные ценности столицы. Вместо этого, русскоговорящие члены «Москвы» получили новое задание: готовить отряды из советских беспризорников-диверсантов для подрывной деятельности в тылу Красной армии.

В октябре 1941 года под Вязьмой были разгромлены Западный и Резервный фронты, в результате этой операции перед столицей СССР не осталось войск. В те дни верховным командованием сухопутных войск вермахта была принята Директива №1571/41 «О порядке захвата Москвы и обращении с её населением». В документе не определялась окончательная судьба советской столицы и её культурных ценностей, однако было четко обозначено решение Гитлера не принимать капитуляцию города.

Причиной тому было ожидание мощного сопротивления и разнообразных хитростей, мин-ловушек. Действительно, советское командование готовило к минированию основные культурные и промышленные объекты столицы, в том числе и мавзолей. Так что, в любом случае, в боях на улицах Москвы судьба последнего пристанища Ленина была предрешена.

Не оставляет сомнений и заметка в дневнике начальника немецкого Генштаба Франца Гальдера, наиболее осведомлённого из немецких командующих: «Непоколебимо решение фюрера сровнять Москву и Ленинград с землёй, чтобы полностью избавиться от населения этих городов…».

Задачу уничтожения огромного города должно было выполнить Люфтваффе. Расходовать и без того потрепанные танковые подразделения в ожесточённых уличных боях немецкое командование не собиралось. Как известно, авианалёты наносят ущерб не только непосредственным целям ударов, но и всему, что находится вокруг. Таким образом, несложно представить себе судьбу мавзолея в случае, если бы немецкая авиация завладела небом над Москвой, подавив советские системы ПВО.