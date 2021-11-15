На какие регионы США планировали разделить СССР

После Фултонской речи Черчилля (5 марта 1946 года) сомнений не осталось — мир вступал в очередную войну - холодную. У американцев на руках был главный козырь — атомная бомба, но американская разведка докладывала, что в СССР также ведутся разработки этого оружия.

Фото: Русская семерка Русская семерка

В военном ведомстве США с пулемётной скоростью выпускались всё новые планы нападения на Советский Союз. Так, в 1948 году был разработан «Чариотир», по которому атаке должно было подвергнуться уже 70 советских городов, на них планировалось скинуть 200 атомных бомб. Холодная война грозила перейти в «горячую фазу». Наконец, 19 декабря 1949 года Комитетом начальников штабов был утвержден план «Дропшот», по которому 1 января 1957 года могла начаться крупномасштабная операция сил НАТО, началом её должна была стать бомбардировка 100 советских городов 300 атомными бомбами и 250 тысячами тоннами бомб обычных.

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К началу 1950-х США имели абсолютное превосходство над СССР в ядерном потенциале, в военно-морских силах и в количестве стратегических бомбардировщиков. Штатовские бомбардировщики B36 Peacemaker B47 Stratojet могли, взлетев с базы на территории Великобритании или Японии, достать до центральных областей СССР, более легкие бомбардировщики «AJ-2», «A-3» и «A-4» гипотетически могли совершить удары по периферийным районам Советского Союза.

Под удары американской палубной авиации попадали Мурманск, Таллинн, Калининград, Севастополь, Одесса.

В это время на вооружении СССР состояли стратегические бомбардировщики «ТУ-4», но дальности их полета, при базировании на территории СССР, не хватало для масштабных бомбардировок вероятного противника. Бомбардировщики «ТУ-16» также не обладали достаточной дальностью.

По планам американских стратегов, побеждённый Советский Союз подлежал оккупации и должен был быть поделен на четыре «зоны ответственности»: Западная часть СССР, Кавказ – Украина, Урал – Западная Сибирь – Туркестан, Восточная Сибирь – Забайкалье – Приморье.

Эти территории разделялись ещё на 22 «района ответственности». Две американские дивизии должны были дислоцироваться в Москве, по одной в Ленинграде, Минске, Мурманске, Горьком, Куйбышеве, Киеве и еще в 15-ти городах СССР.

США так и не решились осуществить свои планы. Американские военные аналитики пришли к выводу, что шансы успешной атаки крайне малы - 70 %, выведение из строя девяти стратегических районов СССР могло повлечь за собой потерю 55 % бомбардировщиков, что было критично для обороноспособности страны.