Почему при Годунове русские кричали «Hilf Gott!» вместо «Ура!»

Единственный клич Древней Руси, который дошел до нас в литературном памятнике «Слове о полку Игореве» является клич князя Игоря: «За землю русскую!» с которым русичи шли в бой против половцев.

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Об остальном мы можем только догадываться. Скорее всего, в языческие времена древние славяне выкликали либо имена своих богов, либо боевой клич, который призывал древнего воина пожертвовать жизнью за племя, за род. Аналогию можно провести с боевым неофициальным кличем современного норвежского спецбатальона Telemark, чьи бойцы в Афганистане кричали «Til Valhall! Hura!», что означает «В Валгаллу! Хура!».

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В православной Руси только что крещеная княжеская дружина стала кричать «С нами Бог!» – это был военный клич византийцев.

С таким кличем русские отбивались от монологов, и с таким же кличем вышли биться с ордынцами на Куликово поле в 1380 году, о чем ясно говорит «Сказание о Мамевом побоище»: «И удари всякъ въинъ по своему коню, и кликнуша единогласно «Съ нами Богъ!» и пакы: «Боже христианьскый, помози намъ!» Погании же...свои богы начаша призывати».

Начиная с XV века на Руси распространились ясаки – военные кличи разных подразделений стрельцов, которые использовались как сигналы для атаки, – об этом в своей работе «Боевые опознавательные кличи царского войска» пишет военный историк Олег Александрович Курбатов. Ясаки были переняты у ордынцев, у которых они носили функцию не только боевого клича, но и подчеркивали обширную географию владений ханов.

Новгородская летопись по списку П.П. Дубровского говорит о том, что первым появился боевой клич «Москва!», распространенный в войске московского Великого князя Ивана III во время похода на Великий Новгород в 1471 году.

Польский дипломат Рейнгард Гейденштейн в воспоминаниях о боевых действиях во время Русско-польской войны 1577—1582 гг. пишет, что конные разъезды русского царского войска выкликали кличи разных городов, объединенных властью царя: «Рязань!», «Астрахань!».

Войны и конфликты XVII века прошли под единым кличем-ясаком стрельцов: «Царев-царев!» или «Царев-государев!». Известно, что в 1667 году боевой клич московского стрелецкого приказа был «Зубов! Зубов!» – по фамилии головы приказа Ивана Зубова.

Во времена Смутного времени в кавалерии сторонники Бориса Годунова предпочли кричать по-немецки «Hilf Gott!» – «С нами Бог!». Они переняли этот клич у служивших рядом с ними немцев. Сторонники Лжедмитрия кричали «Да здравствует царь Дмитрий!» или просто «Дмитрий!», а противники вопили в ответ, распаляя себя: «Борис!» или «Фёдор!»

При обороне Сергиева Посада среди русских возник новый клич: «Сергиев!», который как бы призывал Святого Сергия Радонежского помочь воинам в защите русской земли – об этом упоминается в «Сказании» Авраамия Палицына и в «Чудесах преподобного Сергия» монаха Симона Азарьина.

На Дону в начале XVII века хаживал клич «За землю за Русскую и за веру христианскую!».

Историк Сергей Эдуардович Цветков в своих статьях пишет, что при Петре I русские солдаты шли в атаку молча. Кричать боевые кличи было запрещено, поскольку за ними не было слышно команд офицеров. Тех, кто начинал кричать, велено было убивать на месте.

Но в это же время в армии появляется клич «Ура!» как приветствие или проявление чувств.

Адмирал Алексей Наумович Синявин в мемуарах писал, что в 1716 году на рейде Копенгагена, русский флот встречал Петра I: «кричанием ура и барабанным боем...».

Ура, как приветствие сохранился и при Елизавете Петровне. После победы над прусским войском в битве при Гросс-Егерсдорфе в 1757 году армия кричала, восхваляя императрицу: «Виват Ее Императорскому Величеству... Ура, ура, ура!».

Во время Первой Русско-турецкой войны в 1770 году в битве при Кагуле солдаты шли в бой, восклицая: «Виват, Екатерина!».

Впервые крики «Ура!» именно как боевой клич и сигнал к всеобщей атаке был отражен в воспоминаниях генерала-фельдмаршала Александра Александровича Прозоровского, который в дневнике указал, что 23 июля 1774 года под Алуштой в сражении с турецкими войсками после приказа идти в штыковую атаку гренадеры «сие исполнили с поспешностью, закричав все вдруг «Ура!».

С этим криком русские солдаты шли в бой и умирали во время Русско-японской войны и во время I Мировой. Официальным кличем русских был лозунг «За веру, царя и Отечество», но поднимаясь в атаку, солдаты кричали «Ура!»

Например, штабс-капитан Александр Николаевич Моллер осенью 1914 года в письме описывает, как в бою под Гельчевом русские шли в атаку: «Загремело могучее русское «Ура!».

Полковник Федор Иванович Елисеев в книге «Казаки на Кавказском фронте» описывает, что казаки кричали «Ура!» вплоть до того, пока не покинули Россию, проиграв большевикам.

Получалось, что в Гражданскую «Ура!» кричали с двух сторон, хотя большевики и старались привить другие боевые кличи, например: «Даешь!»;«Даешь Царицин!», «Даешь Ростов!»

А солдаты и офицеры генерала Каппеля ходили в атаку молча, наводя ужас на красноармейцев. Но мера эта была вынужденная – не хватало боеприпасов и самым главным было подойти к противнику как можно ближе.