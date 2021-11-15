Когда был самый страшный период в истории Германии

Тридцатилетняя война бушевала с 1618 по 1648 год и стала последней крупной религиозной войной в Центральной Европе. Её окончание, по мнению почти всех отечественных и зарубежных историков, знаменовало собой начало нового периода европейской истории.

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Тридцатилетняя война не оставила в стороне ни одну европейскую державу. В ней непосредственно участвовали все государства европейского континента от Португалии и Неаполя до Норвегии и Трансильвании. Даже отдалённые страны были, так или иначе, вовлечены в события, с нею связанные. Так, Смоленскую войну (1632-1634) между Россией и Польшей невозможно изучать без понимания дипломатической истории того времени и перипетий Тридцатилетней войны.

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Главными участниками войны стали Франция, Испания, Австрия и Швеция. Не смотря на религиозную подоплеку в начале конфликта, каждая сторона отстаивала собственную выгоду. Интересы Франции и Швеции в Германии сталкивались с интересами Австрии, возглавлявшей «Священную Римскую империю». Кроме того, давние счёты имелись между Францией и Испанией. Эти две страны продолжали воевать ещё долго после завершения войны в Центральной Европе – вплоть до 1659 года.

Всё это обусловило состав враждующих коалиций – франко-шведской и австро-испанской. Протестантская Республика Соединённых провинций (Голландия) воевала на стороне Франции и Швеции. В самом начале войны Чехия сделала неудачную попытку освободиться от власти австрийских Габсбургов.

Важным поводом к войне стала давняя, уже более чем столетняя, вражда между католиками и протестантами Германии. С 1555 года в Германии действовал принцип «чья власть – того и вера», по которому каждый немецкий владетельный князь имел право устанавливать религию для подданных в своём государстве. Понятно, что не все с этим мирились, а с усилением католической Контрреформации в конце XVI веке католики, направляемые австрийскими и испанскими Габсбургами, перешли в наступление на протестантов.

Однако религиозные разногласия не стали определяющими при составлении коалиций. Так, католическая Франция, из-за непримиримых геополитических противоречий с Испанией и «Священной Римской империей», вступила в союз с протестантской Швецией. Протестантская же Англия, из-за таких же противоречий с Францией и Голландией, была склонна оказывать поддержку Испании и Австрии. Некоторые государства (Дания, Бранденбург) перешли в ходе войны из одного стана в другой, а Саксония сделала это даже дважды.

В силу религиозного повода к войне и интересов враждующих сторон основным театром военных действий стала территория политически раздробленной Германии. Здесь выделялось несколько крупных государств, но численно преобладали мелкие и мельчайшие, общее число которых приближалось к трём сотням.

Силы обеих коалиций рассматривали различные части Германию и как желанный приз в случае победы, и как ресурсную базу для ведения войны. Вследствие этого территория Германии, а также Чехии, подвергалась в течение тридцати лет жесточайшему разорению.

Первой была опустошена Чехия. Там ещё в 1618 году началось восстание с целью вернуть независимость страны. Большинство населения Чехии в то время были протестантами – гуситами, «чешскими братьями», «моравскими братьями» и т.д. Поэтому восстание было направлено также против привилегий католической церкви и ущемления прав протестантов. Протестантские княжества Германии оказали Чехии помощь. Главнокомандующим стал граф Петер Мансфельд, который после поражения Чехии ещё долго воевал против Габсбургов в различных частях Германии, производя опустошения.

Это была эпоха расцвета наёмных армий. Война служила средством существования для массы беднеющих мелких дворян (ландскнехтов) во всей Центральной Европе. Преимущество в решающий момент получала та сторона, у которой оказывались деньги. Граф Мансфельд, не получив своевременной оплаты от занявшего чешский престол протестантской курфюрста Пфальца Фридриха V, отказался ему подчиняться. В битве у Белой горы под Прагой в ноябре 1620 года католическая армия разбила чешских протестантов.

Вслед за этим имперские войска начали водворять в Чехии порядок, сея террор и опустошение. Жертвами массовых казней и резни стало, по некоторым оценкам, до половины населения Чехии. Страна на долгих три столетия лишилась всякой тени самостоятельности, а почти всё уцелевшее население было обращено в католичество.

Впоследствии массовую резню проводили над своими соотечественниками другого вероисповедания жители многих областей Германии, Швейцарии, Нидерландов. Наёмные армии (французского маршала Тюренна, австрийского князя Валленштейна) брали с боя вражеские города, предавая их огню и мечу.

Пожалуй, только войско шведского короля Густава Адольфа, составленное из шведских же подданных, выделялось на этом фоне относительной дисциплиной и гуманностью. Благодаря этому оно было самым боеспособным в Тридцатилетней войне и долго одерживало впечатляющие победы, а применённая при его наборе рекрутская повинность была потом внедрена во всех странах Европы.

В старых учебниках истории можно найти упоминания, что Тридцатилетняя война истребила три четверти тогдашнего населения Германии. Нынешние историки более осторожны в своих подсчётах. Тем не менее, общепризнанно, что Тридцатилетняя война явилась крупной демографической катастрофой для Центральной Европы, сравнимой с эпидемией чумы («Чёрной смертью») в середине XIV века. Разница, однако, в том, что людские потери в Тридцатилетней войне оказались более растянутыми по времени и неодновременными в разных местах.

Общие прямые людские потери в Тридцатилетней войне оцениваются от 5 до 8 миллионов человек, причём главным образом от голода, болезней и других сопутствующих войне лишений. За те долгие годы, что шла война, конечно, народилось какое-то количество людей. Тем не менее, изучение разных местных архивов и документов позволяет утверждать, что общее население Германии сократилось в середине XVII века по сравнению с его началом от 20% до 45%.

В некоторых землях – в Мекленбурге, Померании, Тюрингии – убыль населения превысила половину, а в Пфальце, испытавшем прямой геноцид протестантов католиками – 70%. Впрочем, часть исчезнувшего населения может считаться не погибшей, а эмигрировавшей – прежде всего, в Швецию, Голландию, Англию.