Трагедия с участием Трэвиса Скотта набирает обороты

Музыкальный фестиваль Astroworld Festival, на котором собрались более 50 тысяч человек, закончился массовой давкой, в результате которой погибли 10 человек. Что же все-таки произошло на мероприятии, читайте в материале «Рамблера».

Что произошло:

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Во время выступлений Трэвиса Скотта и Дрейка толпа начала двигаться ближе к сцене, в результате чего люди запаниковали, некоторые начали терять сознание и падать. В массовой давке получили травмы более 300 человек, 10 из них, включая 9-летнего мальчика, который больше недели провел в искусственной коме, скончались. Родители ребенка еще до его смерти подали в суд на музыканта, организаторов и промоутеров шоу Live Nation и ScoreMore. В иске на миллион долларов указано, что зрители концерта наступали на ребенка, «пинали и затоптали почти насмерть», когда двинулись к сцене и устроили давку. Всего на данный момент подано уже больше 80 исков из-за случившегося на фестивале.

@travisscott

Полиция сообщила, что на мероприятии были зафиксированы правонарушения. В день выступления произвели 25 арестов — одного человека задержали за хранение запрещенных веществ, еще одного за появление в состоянии сильного алкогольного опьянения, остальных арестовали из-за незаконного проникновения на территорию фестиваля.

Очевидцы о трагедии:

По словам одного из зрителей, во время выступления Трэвиса Скотта было трудно дышать.

«Я не могла насладиться этим, потому что мне было трудно дышать. Иногда мне приходилось отворачиваться от сцены, чтобы просто подышать».

Другой очевидец отметил, что после появления артиста на сцене, все начали сбивать друг друга с ног.

«Когда Трэвис вышел, все начали сбивать друг друга с ног. Мы начали падать на землю. Когда я упал, я увидел охранника, но он был там один. Я чувствовал, что мне не особо помогли». Он добавил: «Как только я упал на землю, все больше людей стали набрасываться на меня, и я уже был сверху людей. Подо мной было не менее 10 человек».

Подчеркнем, что многие зрители заявили, что давка началась еще до начала выступления Скотта.

После фестиваля посетитель концерта Мануэль Соуза обвинил Трэвиса в «поощрении насилия». Он будет добиваться возмещения ущерба в размере 1 миллиона долларов.

«К сожалению, из-за мотивации ответчиков к получению прибыли за счет здоровья и безопасности посетителей концертов, а также из-за их поощрения насилия по меньшей мере 8 человек погибли, а десятки других получили ранения»,

— говорится в его иске. Пострадавший утверждает, что он «получил серьезные телесные повреждения, когда неконтролируемая толпа на концерте повалила его на землю и растоптала». В заявлении подробно описывается хаос, который развернулся после того, как фанаты прорвали баррикаду безопасности и растоптали друг друга. Кстати, вспомнили в иске и другой подобный инцидент с участием Трэвиса Скотта: в 2017 году он был обвинен в подстрекательстве к беспорядкам, хулиганству и угрозе благополучию несовершеннолетнего после концерта.

Другие же очевидцы трагедии рассказали, что во время концерта Трэвис Скотт несколько раз останавливал выступление, видя людей, толкающихся у сцены, и просил охрану помочь пострадавшим выбраться из толпы. К сцене несколько раз подъезжали машины экстренных служб с включенными сиренами и мигалками.

А что же Трэвис?

После случившегося рэпер отмалчиваться не стал: в Twitter Скотт заявил, что он «очень подавлен».

«Я молюсь за семьи и за всех тех, кто пострадал от того, что произошло на фестивале «Astoworld». Я сотрудничаю с полицией Хьюстона, поскольку они продолжают расследовать трагическую гибель людей»,

— написал он. Трэвис также объявил о том, что вернет деньги всем купившим билеты на злополучный концерт.

Отметим, что трагедия на фестивале не прошла бесследно для карьеры рэпера: после случившегося с артистом разорвали контракты компании Sony и создатели игры Fortnite, также отменяются концерты с участием звезды (ближайший должен был состояться в Лас-Вегасе). Это еще не все: как пишут зарубежные СМИ, сейчас рэпер даже не может выйти из своего собственного дома. У выхода его караулят активисты с плакатами «Здесь живет Трэвис Скотт», «Трэвис Скотт разрушил жизни», «Трэвис Скотт должен стать банкротом».

Подверглась травле в социальных сетях и возлюбленная артиста Кайли Дженнер: хейтеры не стеснялись в выражениях, желая смерти близким беременной звезды. В ответ девушка выступила с заявлением в Stories:

«Трэвис и я сломлены и опустошены. Мои мысли и молитвы со всеми, кто погиб, был ранен или каким-либо образом пострадал в результате вчерашних событий. А также для Трэвиса, который, как я знаю, глубоко заботится о своих поклонниках и хьюстонском сообществе».

Кайли также подчеркнула:

«Я хочу прояснить, что мы не знали ни о каких смертельных случаях до тех пор, пока не вышли новости после шоу, и ни в каком мире не было бы продолжения съемок или выступлений. Я выражаю свои глубочайшие соболезнования всем семьям в это трудное время, и буду молиться за исцеление всех, кто пострадал».

Как ситуацию обострил Дрейк?

Дрейк, который также выступал на фестивале, не остался в стороне от трагедии и публично прокомментировал случившееся.

«Мое сердце обливается кровью, когда я думаю о семьях и друзьях тех, кто ушел из жизни, а также о всех, кто страдает. Я продолжаю молиться за всех и буду помогать всем»,

— написал он в социальных сетях.

Правда, в искренность его слов поклонники не поверили. Все из-за того, что на следующий день после трагедии на Astroworld Festival рэпер разбросал миллион долларов в стриптиз-клубе, где проводил время в компании друзей и нескольких девушек. DJ Akademiks опубликовал видео с закрытой вечеринки с участием звезды в Instagram, но потом быстро удалил ролик. Только Интернет помнит все – кадры моментально разлетелись по социальным сетям, вызвав волну хейта и осуждения в адрес Дрейка.