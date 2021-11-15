Биолог объяснила, почему не только мужчины склонны к изменам и флирту

Многие люди верят, что секс между животными и людьми во многом схож. Однако это не совсем так. В новой серии подкаста "Активное согласие" биолог Ольга Щеголева рассказала, чем все-таки отличается наше сексуальное взаимодействие.

Мы обсудили, почему наши половые органы выглядят именно так, а не иначе. Нашли целых две теории необходимости оргазма в нашем организме и выяснили, почему нам так трудно прожить всю жизнь с одним партнером.

В ходе подкаста биолог рассказала, почему материнского инстинкта на самом деле не существует, а насилие — это естественно, хоть и не поддается оправданию. Такого не расскажут на уроке биологии!

Таймкод:

1.15 — Зачем природа придумала секс

4.00 — С кем лучше всего заводить детей

8.57 — Почему люди не скрещиваются с животными

10.55 — Две теории, зачем человеку нужен оргазм

14.55 — Все про половые признаки

19.40 — Необычные факты про половую систему

20.30 — Почему гиены насилуют самцов

21.45 — Что биология говорит про трансгендерность

27.44 — Гомосексуальные животные

29.25 — Почему материнского инстинкта (и других инстинктов) не существует

33.40 — Почему люди изменяют с точки зрения эволюции

39.00 — Влюбленность социальная и химическая

41.30 — Нормально ли быть одиноким в мире животных

44.10 — Почему животные насилуют друг друга

В подкасте участвовали:

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Над подкастом работали:

автор и ведущая — Даша Краснова

джингл — Глеб Домбровский

монтаж — Арсений Троицкий