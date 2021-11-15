Дети, из которых хотели сделать звезд, но сломали им жизнь

Пусть эта подборка историй послужит напоминанием для всех родителей о том, что не стоит пытаться вырастить из ребенка «сверхчеловека». Эти мамы и папы очень хотели, чтобы их дети добились успеха, но настолько зациклились на мыслях об этом, что забыли: в первую очередь это просто дети.

Ева Ионеско

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Непростой истории этой девочки у нас посвящена целая статья. Началось все еще в раннем детстве Евы. Ее мать была довольно известным профессиональным фотографом, работающим в жанре «эротика». Начиная уже с четырех лет Ева позировала ей полностью голой или полуобнаженной, а когда девочек исполнилось 11, ее фото появилось на обложке журнала Playboy.

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Мать девочки, Ирина Ионеско, была не единственным человеком, который снимал Еву обнаженной. Девочка позировала и для других фотографов, в том числе для Жака Бурбулона. Именно его работы и появились в главном мужском журнале. Еще через пару лет фото совсем юной Евы опубликовало не менее известное издание Penthouse.

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В 1976 году состоялся дебют Ионеско в кино с ролью в фильме ужасов Романа Полански «Жилец». Позднее она снялась в эротической ленте «Распутное детство». На момент съемок Еве было всего 12 лет…

В 2011 году уже взрослая Ева сняла собственный фильм под названием «Моя маленькая принцесса». В нем она рассказала о своем непростом детстве, отношениях с матерью и трудностях, с которыми пришлось столкнуться еще в юном возрасте.

Алана Томпсон

Алану Томпсон часто называют «милашкой Бу Бу». Именно такое прозвище получила девочка, когда мать водила ее по всевозможным кастингам и конкурсам красоты. Можно сказать, что карьера Аланы началась с шести лет. Тогда девочка впервые выступила на конкурсе красоты, где уверено вещала со сцены, что победа нужна ей только ради славы и денег.

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Жюри показалось очень забавным, как контрастирует милая внешность девочки с ее серьезными намерениями. К тому же, Алана подкупала своей детской непосредственностью и довольно эксцентричным поведением. Жаль, что тогда зрители еще не знали, что перед каждым выступлением мать Аланы поит ее смесью лимонада с энергетиком, чтобы она вела себя «поживее»…

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В 2012 году на ТВ вышло шоу Here comes Hon­ey Boo Boo («А вот и Милашка Бу Бу»), где показывали быт семьи Аланы и делились интересными фактами из их жизни. Ну и, конечно же, не обошлось без скандалов. Члены семьи то ругались прямо в эфире, то ковырялись в носу, то выпускали газы, то еще чего хуже. Однако в конце шоу зашло слишком далеко: мать Аланы начала встречаться с бывшим бойфрендом, который отсидел десять лет за растление ее старшей дочери! Вместе они подсели на алкоголь, наркотики и игровые автоматы, а про девочек мать и вовсе забыла.

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Милашка Бу Бу стала жить с сестрой и всерьез задумалась о своем здоровье. Годы фастфуда, сладостей, газировки и прочего дали о себе знать — невооруженным глазом было видно, что у Аланы ожирение. Сейчас она пытается похудеть и вернуться к обычной жизни, где нет камер и постоянных скандалов.

Ричард Сандрак

Мальчики тоже страдают от стремления родителей сделать их успешными. Например, отец Ричарда Сандрака всегда мечтал, чтобы его сын стал «самым сильным ребенком в мире»! Для этого уже с двух лет он каждый день его тренировал. Мальчику не разрешалось выходить на улицу, гулять со сверстниками, есть то, что он захочет, и пропускать занятия.

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Уже к восьми годам такой жесткий режим дал свои плоды — Ричард мог жать от груди штагу весом в два раза больше, чем его собственный. К 11-ти годам он поставил новый рекорд и выжал свой тройной вес.

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Так Ричард стал самым сильным ребенком в мире и получил прозвище «маленький Геркулес». Но счастливым это его не сделало…

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Уже скоро отца Ричарда отправили в тюрьму по обвинению в избиении жены. Активисты же пытались добиться, чтобы мужчину также осудили и за издевательства над ребенком. Сам мальчик вскоре забросил спорт и начал жить обычной жизнью. Сейчас Ричарду почти 30, но до сих пор он не общается с отцом. По словам бывшего «маленького Геркулеса», он гордится своими детскими достижениями, но больше так жить не хочет.

Эводиас

История британской блогерши Эводиас (@euo.coeur) прогремела на весь мир в 2020 году. Девушка публично рассказала о том, как жестоко обращаются с детьми, которые готовятся стать звездами K pop. Эводиас была в их числе. С самого детства она любила корейские сериалы, K pop и эту культуру в целом. А еще она мечтала стать «идолом». Так называют невероятно популярных корейских музыкантов. Эводиас была уверена, что это путь к ее мечте.

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Однажды ей выпала возможность поучаствовать в кастинге звезд в Сеуле. Девочку попросили спеть, станцевать, и сделали ее фото, чтобы понять, как она будет выглядеть в кадре. Через несколько дней ей предложили прийти с родителями и подписать контракт.

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По условиям контракта Эводиас должна была оставить семью и переехать в Южную Корею. Компания могла в любой момент от нее избавиться, но если бы она сама захотела уйти, пришлось бы выплатить штраф в размере нескольких тысяч долларов. Минимальный срок действия такого контракта — два года. Мама девочки, хоть и неохотно, но подписала его, после чего они с дочкой сильно поругались и целый месяц не разговаривали.

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Дальше начался настоящий ад, который ждет всех талантливых детей, желающих стать «айдолами»: тренировки с утра до вечера, строгий распорядок дня и полное отсутствие личного времени. Ребята спали в общих комнатах, почти не выходили на улицу и виделись с родителями только с разрешения «главных». У них не было выходных, каникул и праздников. Занятия были настолько изнурительными, что некоторые ученики засыпали прямо на ковриках в танцевальных залах.