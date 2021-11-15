Русские: какие вещи их отличают от других славянских народов

Различия между всеми славянскими народами, безусловно, есть, иначе они бы не отделялись друг от друга как народы. Но есть ли какие-то отличительные черты, присущие только русским и отсутствующие у других славян? Попробуем разобраться.

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Два отличия бросаются в глаза сразу. Первое – русские численно превосходят все прочие народы славянского племени вместе взятые. Второе – только русские имеют среди славянских народов непрерывную историю независимого государства с конца XV века до нашего времени. Да и раньше в русских землях была своя государственность, пусть и какое-то время зависимая от иноземцев – татар.

Все прочие славянские народы как раз в это время утрачивают политическую субъектность. Хорватия ещё с XII века находилась в составе Венгрии. Болгария и Сербия в XV веке попадают под власть турок. В начале XVII века на три столетия теряет независимость Чехия. В конце XVIII века прекращает существование Польша. Словаки и словенцы только в ХХ веке впервые создали свои государства. С 1813 (упразднение Великого герцогства Варшавского) по 1828 год (получение Сербией автономии) была уникальная ситуация, когда в мире имелись только два независимых славянских государства: гигантская Россия и крохотная Черногория.

Столь разительное отличие политической истории России от других славянских стран порождает до сих пор многочисленные спекуляции на тему того, будто русские это, на самом деле, не славяне, будто русская государственность не имеет в своей основе ничего славянского, а является смесью монголо-татарских и византийских элементов. Правда, никаких убедительных доказательств этих выводов не существует. Проще, безусловно, считать, что это и есть отличительная черта собственно русской политической культуры, русской ментальности, от славянской. Эта черта позволила русским, а не какому-то другому народу (скажем, полякам или украинцам), построить империю от Балтики и Чёрного моря до Тихого океана.

Менталитет

Кстати, о пресловутой ментальности. Когда-то среди учёных были очень распространены сравнения психического склада, характера разных народов. Больше ста лет назад чешский славист Любор Нидерле сделал свод общих черт славянского национального характера:

«Склонность к свободе и демократии, – так он начинает этот перечень, – переходящая даже в анархичные формы, склонность к сентиментализму, скептицизму, мистицизму и постоянному размышлению, склонность к увлечению тем или другим делом; и в то же время славяне обладают меньшими способностями завершать дело и утверждать его, обладают меньшей силой воли, зато им свойственна склонность к высокой справедливости и общему миролюбию, к приветливости и искренности. Все эти черты отличают славянский характер от германского, хотя они и не выражены у всех народов одинаково».

Здесь нарисован довольно романтичный собирательный образ славянина. Объективно оценить склонность к справедливости и приветливости нелегко. Но бросаются в глаза те черты, которые явно не присущи русским как народу. Вся русская история, а особенно в ХХ веке, показывает, что русским как раз таки свойственна большая сила воли и способность доводить начатое предприятие до победного конца (или собственной гибели). При этом стремление к прочному и определённому порядку явно превалирует над «склонностью к свободе и демократии». Отсутствие милитаризма, отмеченное Нидерле для славян, также не свойственно русским, обожающим свои вооружённые силы и возведшим их культ на такой же пьедестал, как древние римляне или пруссаки Нового времени.

Если считать перечень Нидерле славянских черт верным, то вот они – наглядные отличия русского характера от славянского. Другой вопрос – означают ли они близость русского характера к германскому или какому-то иному – решать здесь не будем.

Язык

Часто можно встретить спекулятивные таблицы, составители которых подбирают слова, однокоренные во всех или большинстве славянских языков, а в русском языке происходящие от другого корня. Будучи сведёнными в таблицу, эти авторы демонстрируют, что русский язык, якобы, коренным образом отличается своей лексикой от славянских языков. Но точно также можно было бы подобрать такие ряды, только по другим словам, свидетельствующие о родстве русского языка с большинством славянских и о «неславянстве» какого-нибудь одного славянского языка (скажем, украинского).

Мы такими спекуляциями заниматься не будем, но обратим внимание на особенность русской лексики, стоящую в тесной связи с политической культурой и кругозором русских. В русском языке месяцы года имеют «нормальные», римские названия, а не «простонародные». То же самое, кстати, у болгар и сербов.

Обратим внимание и на то, что сильный монарх, глава всей нации, традиционно на Руси назывался царь, тогда как почти все славяне усвоили титул «краль/король». Царём назывался монарх ещё только у болгар. Интересно происхождение этих слов.

«Краль» это искажённое от имени Карл, и пошло оно от императора Карла Великого. По поводу же титула «царь» есть две версии. Традиционная говорит, что он тоже пошёл от имени, только другого – Цезарь (кстати, и германский Kaiser оттуда же). Но ещё Николай Карамзин выдвинул гипотезу, что близкий титул «сар» мы находим в окончаниях имён древних ассирийских правителей – Тиглатпалассар, Салмонассар, Валтасар. Можно добавить, что похожий корень есть и в именах иранских (персидских и скифских) царей древности: Ксеркс, Артаксеркс, Колаксай и т.д. Не исключено, что русский, а также болгарский титул царя может иметь древневосточное или древнеарийское происхождение.

Генетика

В наше время очень популярными стали сравнения генофонда разных народов. Впрочем, здесь спекуляций на «неславянстве русских» ещё больше, чем вокруг языка. И вряд ли мы будем знать объективную картину до тех пор, пока с тем или иным научным выводом по данной теме останутся сопряжены какие-то радикальные политические выводы.

Одни исследователи говорят, что генетические различия между разными географическими группами русских невелики и не превышают изменчивости в пределах другого большого европейского, в том числе славянского, народа (вроде поляков либо украинцев). Другие – что, наоборот, русские это «сборная группа», и различия между популяциями русских – на уровне различий между, скажем, большинством славян и большинством народов финской группы.