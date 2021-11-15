Как русский летчик летал без ноги и создал американские ВВС

Подвиг Алексея Маресьева известен всем. Однако в истории русской авиации был еще один летчик, который пилотировал самолет с протезом вместо ноги. Подробности — в статье «Рамблера».

Фото: Alexander Kartveli Association Alexander Kartveli Association

Александр Николаевич Прокофьев-Северский родился 7 июня 1894 года в семье потомственных военных. Правда, его отец традицию изменил, увлекшись театром. У него будущий ас и позаимствовал псевдоним Северский. Кроме того, под влиянием отца, авиатора-любителя, Александр и увлекся самолетами. Хотя он и окончил Морской кадетский корпус, он твердо решил стать летчиком.

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С начала Первой мировой войны было принято решение создать авиационные подразделения при Военно-морском флоте. Александр Прокофьев-Северский уже умел летать, но по приказу адмирала Эссена окончил Курсы воздухоплавания при Петербургском политехническом институте, чтобы подучить теорию. В 1915 году он стал морским летчиком и отправился к месту службы на остров Эзель, где располагалась база гидросамолётов «Конкорд». Но уже во время первого боевого вылета в Рижском заливе он был сбит прежде, чем сбросил бомбы на немецкий эсминец. При крушении самолета заряды взорвались, а Прокофьев-Северский был тяжело ранен. Хирургу пришлось ампутировать правую ногу ниже колена.

Но неудача не сломала молодого летчика. Он научился ходить сначала на костылях, а потом с протезом. Прокофьев-Северский работал конструктором, наблюдал за испытанием гидропланов, но мечтал вернуться в небо. Тогда он пошел на риск. Во время показательных полетов Александр Прокофьев-Северский без разрешения заменил отсутствующего пилота и пролетел под аркой Николаевского моста в Петрограде. За нарушение дисциплины его даже арестовали, но император Николай II лично распорядился допустить его к полетам. Уже через три дня Прокофьев-Северский сбил свой первый самолет противника.

Всего Александр Прокофьев-Северский совершил 57 боевых вылетов, одержал тринадцать воздушных побед и стал третьим асом русской авиации.

Во время вылета первого октября 1917 года совершил вынужденную посадку в тылу у немцев, сжег свой самолет и пешком добрался до своих. И это несмотря на то, что в феврале этого же года он получил серьезную травму уже здоровой ноги.

Первое время Прокофьев-Северский сотрудничал с советской властью. В марте 1918 года в качестве агента по делам Военно-морского флота при посольстве в Вашингтоне он прибыл в США и решил не возвращаться в страну, охваченную революционным хаосом. А осенью того же года он стал инженером-консультантом при Военном департаменте США и помощником генерала Билли Митчелла, который видел будущее авиации в бомбардировщиках. Теперь он был просто Александр Северский. Его идеи пришлись по душе Митчеллу. Прокофьев-Северский разработал бомбовый прицел и продал его правительству США за 50 тысяч долларов. На эти деньги он открыл компанию «Seversky Aero Corp», которая занималась производством оборудования для самолетов.

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В 1923 году Александр Северский женился на Эвелин Олифант, светской львице из Нового Орлеана. Впрочем, несмотря на свой статус, Эвелин сама умела пилотировать самолет. Супруги завели собаку, которую Александр в память о прежней жизни назвал Водкой. Супруги часто брали питомца с собой в воздух. В 1927 году Александр Прокофьев-Северский стал гражданином США, а в 1928 году получил звание майора ВВС США в запасе.

В началом Великой депрессии фирма «Seversky Aero Corp» разорилась. Но в 1931 году при поддержке миллионера Эдварда Мура Александр Северский создал новую компанию «Seversky Aircraft Corp», где был и президентом, и конструктором, и испытателем. В его компании трудилось много эмигрантов из России и Грузии, в том числе и авиаконструктор Александр Картвели.

15 сентября 1935 года Северский установил мировой рекорд в скорости среди самолетов-амфибий с поршневыми двигателями. А в 1938 году и трансконтинентальный рекорд скорости.

Компания Северского отметилась разработкой самолетов SEV-3, P-35, 2PA. Также Александр Николаевич был первым американским гражданином, который пилотировал новейший истребитель Supermarine Spitfire.

Хотя фирма в 1939 году перестала существовать, идеи и разработки Александра Северского повлияли на развитие военной авиации в США. Кроме того, он много лет занимался пропагандой боевой авиации и написал бестселлер «Воздушная мощь — путь к победе», где доказал, что авиация — это отдельный вид вооруженных сил. Северский оставался консультантом ВВС США, читал лекции в Авиационном университете, а в 1946 году получил медаль «За заслуги», высшую государственную награду для гражданских лиц в то время.