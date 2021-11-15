Двое мужчин два дня провели среди крокодилов и выжили

Двое мужчин два дня провели на пустынном острове на Северной территории Австралии посреди кишащей крокодилами реки. Об этом пишет 7 News.
Мужчины плыли по реке Дейли и повредили лодку. Их судно затонуло и ушло под воду в течение нескольких секунд. Австралийцы не успели забрать свои мобильные телефоны и вызвать спасателей. Им пришлось плыть против течения в кишащей крокодилами воде, чтобы добраться до близлежащего острова. Мужчины остались без еды и питьевой воды на два дня, но смогли выжить.
Обломки их лодки заметил шкипер другого проплывавшего в этой местности судна. Вскоре австралийцев нашли, эвакуировали с острова и госпитализировали.
«Мужчинам очень повезло, что они остались живы, учитывая удаленность этой местности, наличие гребнистых крокодилов и экстремальную жару в это время года. Мы особенно благодарны шкиперу за то, что он спас этих мужчин», — рассказал представитель полиции Трой Харрис.