Двое мужчин два дня провели среди крокодилов и выжили

Двое мужчин два дня провели на пустынном острове на Северной территории Австралии посреди кишащей крокодилами реки. Об этом пишет 7 News.

Мужчины плыли по реке Дейли и повредили лодку. Их судно затонуло и ушло под воду в течение нескольких секунд. Австралийцы не успели забрать свои мобильные телефоны и вызвать спасателей. Им пришлось плыть против течения в кишащей крокодилами воде, чтобы добраться до близлежащего острова. Мужчины остались без еды и питьевой воды на два дня, но смогли выжить.