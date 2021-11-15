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Двое мужчин два дня провели среди крокодилов и выжили

Мира Маркина
2 часа назад

Двое мужчин два дня провели на пустынном острове на Северной территории Австралии посреди кишащей крокодилами реки. Об этом пишет 7 News.

Двое мужчин два дня провели среди крокодилов и выжили
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Мужчины плыли по реке Дейли и повредили лодку. Их судно затонуло и ушло под воду в течение нескольких секунд. Австралийцы не успели забрать свои мобильные телефоны и вызвать спасателей. Им пришлось плыть против течения в кишащей крокодилами воде, чтобы добраться до близлежащего острова. Мужчины остались без еды и питьевой воды на два дня, но смогли выжить.

Обломки их лодки заметил шкипер другого проплывавшего в этой местности судна. Вскоре австралийцев нашли, эвакуировали с острова и госпитализировали.

«Мужчинам очень повезло, что они остались живы, учитывая удаленность этой местности, наличие гребнистых крокодилов и экстремальную жару в это время года. Мы особенно благодарны шкиперу за то, что он спас этих мужчин», — рассказал представитель полиции Трой Харрис.

Другой путешественник, яхтсмен из России, на год застрял на пиратском острове.

Истории,Трой Харрис,
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