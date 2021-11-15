Почему в СССР автобусы красили в желтый

Рейсовые автобусы в советских городах были часто окрашены в единый темно-желтый цвет. Рассказываем, почему «охра» стала неофициальным цветом транспорта СССР.
Безусловно, нет. В Советском Союзе работал общественный транспорт разных цветов: синего, красного, зеленого, коричневого. Часто встречался белый транспорт с цветными полосами: бордовой, синей и зеленой.
В охровый цвет красили преимущественно автобусы марок Ikarus 260 и 280, ЛиАЗ-677 и 695.
Точно причину установить сложно. Мы собрали в интернете самые популярные теории.
Его хорошо видно в непогоду. Транспорт должен быть хорошо виден в любых дорожных условиях: снег, метель, туман. Осенью и зимой желтые автобусы лучше видны на темной дороге. Такой цвет выделяется в окружении деревьев и неба — в отличие от, например, зеленого и синего.
Универсальность. Изначально автобусы выпускали на разных заводах, и все красили автобусы по-разному. Затем внешний вид транспорта привели к однообразию ради удобства пассажиров. В качестве единого цвета выбрали «охру» — оттенок желтого с примесью коричневого.
Удобство. Грязь и брызги луж меньше всего видны на сером и коричневом транспорте, однако транспорт такого цвета сложно заметить на дороге. На «охре» грязь не так сильно заметна, как на зеленом, синем или белом.