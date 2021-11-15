Постельные тайны Романовых

Личная жизнь царей всегда занимала их подданных. Но иногда реальные подробности превосходили самые смелые слухи. Подробности — в статье «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма «Юность Петра» Кадр из фильма «Юность Петра»

Поздний брак первого царя

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Первый царь из династии Романовых Михаил Федорович проходил холостяком до тридцати лет, хотя в начале XVII столетия в таком возрасте уже женили собственных детей. Первый смотр невест устроили в 1616 году. Михаил выбрал Марию Хлопову. Однако такое решение не устроило мать царя инокиню Марфу, которая уже выбрала другую девушку. Девушку отсеяли под предлогом болезни и сослали в Тобольск. Когда из польского плена вернулся отец царя митрополит Филарет, у Марии вновь появился шанс выйти замуж, так как тот не согласился с решением жены. Хлопову вместе с родней переводили из города в город, Филарет в это время пытался найти сыну иностранную невесту, но они не хотели принимать православие. Михаил почти убедил отца разрешить ему жениться на Хлоповой, но мать поставила ультиматум.

В итоге царь женился на княжне Марии Долгорукой, однако та умерла через пять месяцев после венчания. Второй женой первого русского царя стала скромная Евдокия Стрешнева, которой всю жизнь приходилось угождать властной свекрови. Но в одном она все-таки проявила волю — отказалась менять свое имя после свадьбы, как было принято в те годы. Ее хотели наречь Анастасией, как первую русскую царицу, но девушка заявила, что предыдущей владелице это имя счастья не принесло, намекая в том числе и на Марию Хлопову, которой также успели поменять имя.

Седина в бороду

Первая избранница Алексея Михайловича Евфимия Всеволжская повторила судьбу Марии Хлоповой. Боярин Борис Морозов устроил так, что девушка упала в обморок при царе, ее семью обвинили в том, что девушка больна падучей болезнью и сослали невесту с родней в Тюмень. А Морозов устроил брак царя с Марией Милославской, на сестре которой был женат сам. В браке родилось на свет тринадцать детей, из них выжили девять. В 1669 году Алексей Михайлович овдовел. У него уже было два наследника престола и одиннадцать дочерей, и он как будто не собирался жениться. Но в гостях у Артамона Матвеева он увидел 19-летнюю Наталью Нарышкину. Для соблюдения приличий был созван смотр невест, где Наталья официально победила. Всего через два года после потери первой жены Алексей Михайлович женился вновь. Молодая царица родила сына Петра и дочь Наталью, еще одна девочка Федора умерла в детстве. Царевна Софья терпеть не могла молодую красивую мачеху, а после смерти царя Милославские и Нарышкины будут долго бороться за власть. Борьба прекратится фактически только с воцарением Елизаветы Петровны.

Любовник венценосной монахини

Петр I не скрывал свою бурную личную жизнь. Он избавился от навязанной ему немодной первой жены Евдокии Лопухиной, без зазрения совести сослав ее в монастырь. Но молодая женщина не собиралась мириться с постригом и также завела себя друга сердца — майора Степана Глебова, с которым ее познакомил ее же духовник. В 1718 году император после жестоких пыток приговорил Глебова к смерти. По приказу Петра его посадили на кол, поэтому он мучился четырнадцать часов.

Анна и Мария вместо Екатерины

Хотя Петр в конце концов женился на Марте Скавронской, которая в православии стала Екатериной, все шансы стать первой императрицей были и у Анны Монс. Связь с ней длилась десять лет, и царь задумывался о том, чтобы узаконить ее. Он обожал свою незнатную немку и осыпал подарками. Но Анна попалась на измене. Ее любовное письмо было найдено у саксонского посланника Кенигсека, который утонул в Неве. Император болезненно переживал измену Анны и приблизил к себе Екатерину.

Кадр из фильма «Юность Петра». В роли Анны Монс Ульрика Кунце

Последняя уже будучи императрицей столкнулась с молодой соперницей Марией Кантемир. Петр I надеялся, что она может родить ему сыну и собирался развестись с женой, которая умудрилась ему изменить с братом Анны Монс. Но в январе 1725 года император скончался. А Екатерина I утешилась в объятиях Рейнгольда Лёвенвольде.

Всесильные фавориты

Вообще императрицы вовсю пользовались своим положением. Анна Иоанновна сделала своего многолетнего возлюбленного Эрнста Бирона герцогом Курляндии и Семигалии, а в завещании назначила его регентом при малолетнем Иоанне Антоновиче. Впрочем, он не смог воспользоваться властью, но отделался только ссылкой, из которой его вернул Петр III.

Хорошенькая Елизавета Петровна еще в юности осознала силу своих чар. Первой любовью 16-летней царевны стал денщик отца Александр Бутурлин. Среди других увлечений выделялся и гренадер Семеновского полка Алексей Шубин, как и Бутурлин, высокий и сильный красавец. Елизавета вообще испытывала слабость к военным. Роман с кузеном и щеголем Семеном Нарышкиным закончился его изгнанием из страны. Елизавета сделала симпатичного певчего церковного хора Алексея Разумовского графом и генералом. Его открыто называли ночным императором, он сохранил свое влияние до самой смерти императрицы. Последней любовью Елизаветы Петровны стал молодой и обаятельный Иван Шувалов, который стал основателем Московского университета и Академии художеств.

Еще дальше пошла Екатерина Великая, которая сделала фаворитизм официальным институтом. Еще будучи великой княгиней Екатерина пустилась во все тяжкие. Первым тайным другом стал дипломат Сергей Салтыков, которого чаще других называют настоящим отцом Павла I. Еще одного своего избранника, Станислава Понятовского, Екатерина сделала потом польским королем.

Большой страстью молодой императрицы стал Григорий Орлов. Роман продолжался 12 лет, и Екатерина чуть не вышла за него замуж, но вовремя одумалась. От него императрица родила сына Алексея. Чтобы скрыть его рождение, верный слуга Екатерины поджег свой дом и отвлек внимание Петра III. Красивый, но пустоватый Александр Васильчиков сменил Орлова, но быстро уступил свое место Григорию Потемкину, который стал вторым человеком в империи. Он смог остаться другом императрицы, но свое место в постели уступил другим — Завадовскому, Зоричу, Римскому-Корсакову, Ланскому и так далее. Последним фаворитом стал Платон Зубов. Все возлюбленные Екатерины, кроме Салтыкова, были намного младше ее.

Фаворитки — вторые жены императоров

Своенравный Павел I был скромнее матери, но тоже неравнодушен к женской красоте. Институтка Екатерина Нелидова умудрилась подружиться с супругой Павла Марией Федоровной, но Кутайсов и Ростопчин, недовольные ее возвышением, познакомили императора с молодой и привлекательной Анной Лопухиной. Нелидова получила отставку и вернулась в Смольный университет.

Александр I был хорош собой и пользовался успехом у женщин. Правда, к своей жене, прелестной Елизавете Баденской, он был равнодушен, зато обожал свою сестру Екатерину, что вызывало недвусмысленные слухи в обществе. Император также много лет жил с Марией Нарышкиной и стал отцом нескольких ее детей, записанных на официального мужа.

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Портрет Марии Антоновны Нарышкиной. С. Тончи

Его брат Константин с облегчением развелся с навязанной ему иностранной принцессой, которую в православии называли Анной Федоровной, и вторым браком женился на польской графине Жанетте Грудзинской. Даже потеря права на трон не остановила его.

Брак Николая I и Александры Федоровны считался образцовым, но параллельно император много лет жил с Варварой Нелидовой, племянницей бывшей фаворитки его отца. Их связь длилась 17 лет — до самой смерти Николая. Императрица смирилась с романом мужа и сохранила дружбу с ней даже после его смерти.

Александр II превзошел отца. Он с юности увлекался хорошенькими женщинами, каждый раз пытаясь жениться. А свою последнюю фаворитку Екатерину Долгорукову он поселил в Зимнем дворце, где жила и его законная супруга Мария Александровна. Сразу после смерти последней он женился на своей любимице, дал ей титул княгини Юрьевской и признал всех общих детей. Законные отпрыски были возмущены этой ситуацией, но ничего не могли поделать.

И тем не менее, Александр II не позволил своему сыну, будущему Александру III, пойти по своим стопам. Тот в молодости был влюблен в княжну Марию Мещерскую и заявлял, что не хочет другой жены. Отец настаивал, чтобы он женился на невесте умершего брата Николая датской принцессе Дагмар. Александр даже хотел отказаться от трона, но княжна не приняла такое предложение, не желая быть причиной династического скандала. Принцесса Дагмар стала Марией Федоровной.