В кого не стреляли советские снайперы

На любой войне солдаты и офицеры порой действуют не только по уставу, но и в соответствии с неформальными правилами, своеобразным неписаным «кодексом поведения», зачастую включающим в себя ряд своеобразных этических норм. Свои неформальные законы были и у снайперов Великой Отечественной войны.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Перед отправкой на фронт любого бойца идейно накачивают для борьбы с противником, создавая в его восприятии образ безжалостного и бесчеловечного врага. Однако многие фронтовики уже после войны отмечали, что через несколько месяцев в окопах солдат начинает мыслить более практично.

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Приходит осознание, что по другую сторону линии фронта сидят такие же люди, точно так же кормят собою вшей, хотят есть, пить и спать. Если бойцы противоборствующих сторон долго находятся друг напротив друга на позициях, рано или поздно они начинают договариваться по некоторым мелким вопросам – возникают неписаные правила войны. Это касается и снайперов, которые могли подолгу не менять позиции, выслеживать друг друга по нескольку дней, играя в своеобразные «кошки-мышки».

На Великой Отечественной войне снайперы не стреляли в солдат во время отправления естественных потребностей. Впрочем, по большей части это правило действовало не из жалости к сопернику, а чтобы не вызвать на себя ответный огонь. Кстати говоря, знающие люди утверждают, что подобный неформальный «туалетный иммунитет» действует до сих пор.

Крайне не приветствовалась также стрельба по медсестрам. Даже хладнокровные снайперы – это в первую очередь люди, и убивать симпатичную медсестру некоторые из них позволить себе не могли. Впрочем, подобное неформальное правило не относилось к военнослужащим, которых медработницы пытались спасти на поле боя.

Другое неписаное правило снайперов касалось воды. На устоявшихся участках фронта противоборствующие стороны в случае недостатка воды договаривались не вести огонь по водоносам.

Однако отцы-командиры неформальные правила бойцов часто не признавали. Поэтому в таких случаях, пока офицер был на позициях, снайперы старались промахнуться. И красноармейцы, и немцы прекрасно понимали: застрелишь водоноса противника, в качестве ответной мести застрелят в итоге и твоего, а значит все будут страдать от жажды. Стоит отметить, что похожие договоренности фиксировались и в новейшее время, например, в Чечне.

Иногда прямо на линии фронта оказывался покинутый жителями хуторок, склад или погреб, где можно было разжиться продовольствием или отыскать что-нибудь полезное в солдатском быту. Забавный случай произошел в начале 1945 года, когда советские войска начали освобождать Венгрию.

Одна из деревенек на склонах гор оказался прямо в эпицентре линии фронта. Жителей там уже не было, однако оставались съестные припасы. Но поскольку занять покинутый населенный пункт не могла в те дни ни одна сторона, немцы и красноармейцы договорились и установили определенное для каждой стороны время «посещения» деревеньки. Снайперы, понятное дело, в такие моменты огонь не вели.

В частях вермахта установилось неформальная норма, позволявшая снайперам не носить обозначающую нашивку – черную голову орла с желудем и тремя дубовыми листьями снизу. Это допускалось в целях безопасности самого снайпера.

Дело в том, что среди солдат стрелков сильно недолюбливали. Красноармеец Сергей Левицкий объяснял причины такого отношения к снайперам: все ходили в штыковую атаку, гнулись под пулями и осколками, а снайпер стрелял исподтишка, убивал свою жертву, которая его даже не видела. По правилам войны это считалось гнусным поступком.