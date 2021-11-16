Почему американцы живут в отдельных домах

Жить в собственном доме с зеленой лужайкой и отдельным двором — мечта каждого ребенка, посмотревшего американский фильм. Во многих картинах режиссеры показывают быт американцев, и большинство из них живут в отдельных домах. О том, почему у них нет высоток и многоэтажек — в материале "Рамблера".
Согласно статистике, 70% американцев живут в собственных домах. Этот быт мы и видим в американских фильмах. Небольшие районы с жилыми домами и зелеными лужайками повсеместно существуют в США. Люди там предпочитают не уезжать в большие города.
Многоэтажные дома и небоскребы расположены в центрах больших городов, таких как Нью-Йорк, Вашингтон или Чикаго. Как правило, там живут студенты, которым нужно ездить в колледж и на работу, бездетны пары, не нуждающиеся в большом пространстве и старики, у которых дети уже выросли, поэтому большая жилплощадь не нужна. Это около 30% населения страны. В квартирах жить дешевле, но строить многоэтажки невыгодно, потому что большинство все-таки выбирает просторные собственные дома.
Существует несколько версий того, почему американцы живут в собственных домах, а не в высотках в центре города. Во-первых, у них большие семьи, которым нужно много места. Во-вторых, даже в небольших домах развита инфраструктура, поэтому для того, чтобы найти работу или улучшить качество жизни, не нужно бежать в более крупные города.
Также в США совсем другой климат. гораздо чаще случаются стихийные бедствия. В такой ситуации жизнь в своем доме гораздо практичнее, так как при урагане есть возможность спрятаться, например, в подвале.
Также, по некоторым версиям, тренд на архитектуру в России пришел из Европы. В соседних странах с землей большие проблемы, поэтому там начали строить многоэтажки, а в России уже подхватили эту тенденцию. В США был свой тип развития архитектуры, поэтому исторически сложилось так, что люди привыкли там жить в собственных домах.
Как правило, американцы покупают свой дом после вступления в брак, на том этапе, когда они планируют заводить детей. Некоторые всю жизнь могут снимать квартиру или дом, но чаще все-таки стремятся к покупке. Есть везунчики, которым оставляют деньги в наследство или дарят. Если вы хотите жилье в хорошем районе, чтобы оно было близко к центру города, то придется вложиться. Однако всегда можно найти более бюджетные варианты. Если дом не по карману, есть таунхаусы и квартиры. Когда мечта всей жизни это дом, то есть несколько программ ипотеки. Иногда ее берут даже те, у кого есть деньги на покупку жилья.