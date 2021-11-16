"Бедуинский туалет": как соблюдают личную гигиену в пустыне

Пустыня представляется нам бескрайней кучей песка, где нет ничего. В некоторых районах так и есть, но существуют более оживленные места, где живут люди. Их называют бедуинами.

Бедуины — кочевой народ, поэтому на одном месте они не задерживаются. Соответственно, жилье в пустыне они не строят и водопровод к нему не прокладывают. С этим у них все гораздо проще. Существует даже отдельный термин "бедуинский пустынный туалет".

Когда бедуины останавливаются в определенном месте, они разбивают небольшой лагерь с палатками. Часть из них отведена для жилья, но есть и палатки другого назначения. В 50 метрах от ближайшей строится еще одна, которая и считается туалетом.

В песке вырывают яму, глубина которой зависит от того, как долго бедуины планируют оставаться в определенном месте. В яму ставится корзина без дна. Таким образом, когда люди будут сворачивать свой "лагерь", все будет засыпано песком. Туалет обозначается двумя жердочками. Туалетной бумаги нет, как и воды.

Для европейцев это кажется дикостью, но во многих странах это является традицией и даже правилом. Дело в том, что в пустыне люди нормализуют личную гигиену с помощью камней. В бедуинском туалете есть два мешочка с грязными и чистыми камнями. После процесса управления нужды люди берут чистый камень, вытираются им и кладут в мешочек с грязными камнями. Когда чистые заканчиваются, грязные перекладывают обратно. К тому моменту вся грязь на них высыхает и отваливается. Такая традиция существует не только в пустынях. Во многих арабских странах, где есть проблемы с водой, люди соблюдают личную гигиену именно таким способом.