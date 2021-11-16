Почему советские люди поддерживали гитлеровский вермахт

22 июня 1941 года мир был ошеломлен сенсационной новостью. Нацистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Вслед за этим во многих европейских городах, оккупированных немцами, состоялись массовые демонстрации в поддержку гитлеровского вермахта. Десятки тысяч добровольцев, одержимых идеей борьбы с коммунизмом, явились в немецкие призывные пункты. В их числе были и представители бывшей Российской империи. Сколько русских добровольцев служило в рядах вермахта? Каким образом немцы использовали восточные части в тылу и на фронте? И какое наказание понесли предатели после войны? Узнаем вместе с телеканалом «История».

Фото: Кадр из фильма "Проверка на дорогах" Кадр из фильма "Проверка на дорогах"

Враждующие лагеря

Видео дня

В годы Второй мировой войны на стороне нацистской Германии воевало около 250 тысяч украинцев, 150 тысяч латышей, 90 тысяч эстонцев, 50 тысяч литовцев, около 40 тысяч азербайджанцев, а также десятки тысяч представителей народов Средней Азии и Кавказа. В числе коллаборационистов было и около четырехсот тысяч русских. Принципиальными идейными врагами советской власти были многие бывшие офицеры и солдаты российской императорской армии. После Октябрьского переворота 1917 года Россия раскололась на два враждующих лагеря. Гражданская война белых и красных продолжалась четыре года и унесла несколько миллионов человеческих жизней. После поражения белых нашу страну спешно покинули сотни тысяч людей, которые по тем или иным причинам не могли или не хотели остаться в советской России.

По данным Лиги наций, в 1921 году официально были зарегистрированы 1 миллион 160 тысяч русских беженцев. Большая часть эмигрантов поселилась в странах западной и центральной Европы. Крупные русские общины были созданы во Франции, Германии, Польше, Югославии и Чехословакии. В 1921 году советская власть лишила всех эмигрантов российского гражданства. По решению Лиги наций им выдавали международные удостоверения личности, известные как «нансеновские паспорта».

Своей главной задачей многие лидеры белого движения считали сохранение боеспособной армии. В 1924 году бывший главнокомандующий русской армии в Крыму генерал Петр Врангель, находясь в Югославии, основал «Русский общевоинский союз». Эта организация сохраняла военную структуру и традиции старой русской армии. В 30-е годы 20 века многие члены союза отправились на борьбу с испанскими коммунистами, а в дни Советской-финской войны сражались против красной армии под началом маршала Маннергейма.

Русские в рядах вермахта

В июне 1941 года Германия напала на Советский Союз. К осени вермахт оккупировал большую часть Белоруссии, Украины и Прибалтики. Однако главный удар немецких войск был нацелен на Москву. Гитлер был уверен, что возьмет столицу России в течение двух или трех месяцев. В немецкие войска уже поступили парадные мундиры для победного марша по Красной площади.

В июле 1941 года при немецком штабе группы армий «Север» был создан разведывательный батальон, основу которого составили русские эмигранты. Это было первое русское военное формирование в составе германской армии. Его солдаты носили униформу вермахта. Батальон возглавил бывший офицер русской армии, участник Гражданской войны Борис Смысловский. Впоследствии его части пополнялись военнопленными и в разные годы насчитывали от 6 до 10 тысяч человек. Под разными названиями они сражались за нацистскую Германию до мая 1945 года.

12 сентября 1941 года в Белграде с разрешения немцев был создан Русский охранный корпус. Это было крупнейшее военное формирование русских эмигрантов, служивших нацистской Германии в годы Второй мировой войны. В общей сложности в корпус вступило около 17 тысяч человек. В 1941 году большая часть генералитета и высшего командования третьего рейха выступали против создания русских частей и массового призыва русских в ряды вермахта. Несмотря на это, несколько тысяч русских эмигрантов добровольно явились в немецкие призывные пункты по всей Европе. Однако на фронт было мобилизовано лишь несколько сотен человек.

Идея «единой и неделимой» России, которую проповедовали русские эмигранты, шла вразрез с истинными планами немцев в отношении оккупированных территорий Советского Союза. С первых дней войны в Берлине велась разработка проекта колонизации восточных территорий, получившего название план «Ост», согласно которому на оккупированные территории СССР следовало переселить 5 миллионов немецких колонистов. 30 миллионов советских граждан предполагалось истребить, отправить в лагеря или выселить за Урал. Все промышленные центры и крупные города, включая Москву и Ленинград, подлежали полному уничтожению. Никакая форма независимости для России не предусматривалась.

Гитлер ищет союзников

В 1943 году победы Красной армии изменили ход Второй мировой войны. Большая часть лучших германских дивизий была разгромлена в битве под Сталинградом и в сражении на Курской дуге. У Гитлера не осталось крупных резервов. С этого времени в Германии начался массовый призыв иностранцев и военнопленных в ряды вермахта и легионы СС.

Летом 1943 года потомственный прусский офицер Гельмут фон Паннвиц сформировал первую казачью кавалеристскую дивизию в составе вермахта. Среди нацистских вождей была популярна теория, что казаки происходят от остготов и потому близки германскому народу. Осенью 1943 года все казачьи подразделения вермахта были объединены в новую организацию – «Казачий стан» - возглавить которую немцы предложили бывшему атаману Войска Донского Петру Краснову. Несмотря на преданность и дисциплинированность казаков, Гитлер по-прежнему не доверял русским предателям. В 1944 году все казачьи подразделения вермахта были переброшены в северную Италию.

Все русские подразделения вермахта немцы презрительно называли «восточные войска». Боеспособность этих формирований была почти нулевой. При встрече с Красной армией русские добровольцы чаще всего сдавались без боя, попутно убивая или арестовывая приставленных к ним немецких офицеров.

Немецкое командование полагало, что поднять боевой дух восточных войск может только авторитетный лидер. Но найти такого человека было непросто. Удача улыбнулась немцам в июле 1942 года. В деревне Туховежи под Новгородом немецкая военная разведка взяла в плен известного советского военачальника – генерала Андрея Власова. В красной армии этого человека считали любимчиком Сталина. В 1940 году стрелковая дивизия, которой командовал Власов, была признана лучшей в Красной армии, а сам генерал получил орден Ленина – высшую награду тех лет. Во время битвы под Москвой Сталин наградил Власова орденом Красного знамени, а советские газеты назвали его одним из «спасителей столицы». На этом боевой путь прославленного советского генерала закончился. Попав в плен, Власов незамедлительно предложил немцам свои услуги. В Берлине срочно разрабатывают новую пропагандистскую кампанию. Ее цель – превратить Власова в символ, который объединит всех русских, сочувствующих гитлеровскому рейху.

Предатели реабилитации не подлежат