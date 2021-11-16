Погребенная заживо: история Барбары Мэкл

В 1968 году дочери американского миллионера Роберта Мэкла пришлось пережить настоящий ужас: более трех суток она провела под землей. Что произошло с девушкой и как ей удалось выжить, читайте в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма «Убить Билла 2» Кадр из фильма «Убить Билла 2»

Барбара Мэкл была студенткой и училась в Атланте, штат Джорджия. В то время в мире бушевала эпидемия гонконгского гриппа, и родители решили забрать девушку на Рождество домой. За Барбарой отправилась мама.

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Мать с дочерью остановились на ночь в гостинице, готовясь рано утром снова тронуться в путь. Но поздно вечером в дверь их номера постучали. К двери подошла миссис Мэкл, которой мужчина, представившийся полицейским, сообщил, что молодой человек ее дочери попал в аварию. Женщина открыла дверь и тотчас же была схвачена и усыплена хлороформом. Мужчина, представившийся полицейским, и его сообщница вывели из спальни Барбару, угрожая пистолетом усадили в машину и увезли. Свидетелей похищения поздней ночью не оказалось.

Мать девушки пришла в себя лишь утром и сразу же сообщила о похищении дочери. Поисками девушки занялась не только полиция штата Джорджия, но и сотрудники ФБР. А отец Барбары потребовал, чтобы дело предали огласке, обязательно выслушали требования похитителей и пошли им навстречу. Чтобы спасти единственную дочь Роберт Мэкл был готов отдать преступникам любую сумму.

Вскоре похитители действительно вышли на связь, объявив, что желают получить 500 тысяч долларов купюрами по 20 долларов. Оставить чемодан с деньгами надлежало в указанном безлюдном месте в припаркованной на обочине машине.

Передача денег сорвалась: мимо условленного места проехала машина полицейского патруля и преступники сбежали. Но зато удалось установить их личности. Похитителями оказались Гэри Крист и Рут Эйземанн.

На поиски преступников были брошены все силы и в течение 24 часов они были задержаны. Во время допроса они выдали местонахождение несчастной Барбары.

Рассказ преступников ошеломил даже повидавших многое полицейских. Оказалось, девушку держали не в каком-нибудь подвале заброшенного дома, а закопали под землю.

Похитители заставили Барбару лечь в ящик, оснащенный воздушным насосом, из этой “темницы” вели две трубки на поверхность, давая доступ к воздуху. Также в ящике находилась лампа на батарейках, вода и немного еды. После этого Барбару закрыли и закопали в неглубокой траншее.

Когда девушку нашли, она была жива. Барбара рассказала, что не позволяла себе паниковать и была уверена, что ее спасут. Девушка старалась думать о хорошем, представляла, как вместе с семьей будет встречать Рождество, пела песни. Барбара Мэкл провела под землей 83 часа.

Барбара оказалась достаточно сильна, чтобы пережить это испытание: никаких заболеваний и изменений в психике девушки врачи не обнаружили.

Гэри Крист был приговорен к пожизненному заключению, его сообщница Рут Эйземанн получила семь лет лишения свободы. Однако Рут освободили уже через четыре года и выслали в Гондурас, а Гэри Крист был освобожден через десять лет после заключения под стражу.