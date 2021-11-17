Санкт-Петербургское метро сняло ролик в стиле GTA

Метрополитен Санкт-Петербурга завел TikTok и прославился в социальной сети благодаря ролику в стиле компьютерной игры GTA.
Сотрудники метро поддержали тренд, в котором многие пользователи двигаются и разговаривают как герои компьютерной игры. Своим роликом метрополитен объявил перерыв в съемках до 2022 года. Видео, где присутствуют сотрудники, стало вирусным и набрало более 36 тысяч просмотров. Пользователи остались в восторге от роликов и заявили, что Санкт-Петербургское метро может быть примером для других организаций.
"Неужели мы способны на такое? Этот акк вышел на новый уровень. Взрослые учатся использовать TikTok правильно, а не ненавидеть его", "Шикарно! Вы великолепны", "Вы лучшие", "Я бы дважды подписалась", "Очень круто", "Жен новых роликов", — написали пользователи в комментариях.