Почему Брежнев был против проведения Олимпиады в Москве

Советский Союз впервые подал заявку на проведение Олимпийских игр в 1969 году, но она не была поддержана МОК. Председатель Спорткомитета Сергей Павлов готов был попробовать выставить кандидатуру Москвы еще раз в 1974 году, о чем и сообщил руководству страны. На удивление, Леонид Брежнев в данном вопросе оказался весьма непоследователен.

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Генсека уязвил тот факт, что на выборах олимпийского города в 1970 году предпочтение было отдано канадскому Монреалю. В советской прессе развернулась кампания по критике Международного Олимпийского Комитета. В закрытом же порядке, как стало известно спецслужбам США, СССР занимался подкупом членов МОК. В итоге на сессии МОК в Вене в 1974 году Москва с заметным преимуществом опередила Лос-Анжелес.

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Казалось бы, теперь подготовка к играм должна была следовать без проволочек. В марте 1975 года появился Оргкомитет «Олимпиады-80», который возглавил заместитель Председателя Совета Министров СССР, Игнатий Новиков. И вот тут «дорогой Леонид Ильич» призадумался — а стоит ли овчинка выделки? Вождя обеспокоили огромные затраты, которые должны были лечь тяжким бременем на союзный бюджет, и без того перекошенный в сторону военно-промышленного комплекса.

«Возможно, нам следует отказаться от проведения Олимпиады. Знаю, что это вызовет много кривотолков, но при решении этого вопроса, наверное, надо исходить из того, что на первый план выдвигаются вопросы о стоимости этого мероприятия»,

— говорилось в записке, которую Брежнев передал члену Политбюро Константину Черненко.

Генсека тревожили и «имиджевые» последствия для страны «развитого социализма». Глава государства опасался, что иностранные туристы своими глазами увидят уровень жизни в СССР и это даст им повод для критики коммунистической идеологии. Хлесткая фраза, якобы произнесенная Брежневым в неформальной обстановке в начале 1976 года, приводится в дневнике будущего сподвижника Горбачева, Анатолия Черняева, бывшего в эпоху «застоя» членом Центральной ревизионной комиссии КПСС.

«Какой это дурак предложил устраивать [Олимпиаду] в 1980 году в Москве?! Это же глупость! Угрохаем кучу денег, а зачем это нам?<...> Кроме нескольких антисоветских скандалов мы ничего от этой Олимпиады иметь не будем», — передает Черняев слова Леонида Ильича.

Брежнев был твердо намерен отменить игры, заплатив штраф Международному Олимпийскому Комитету. Однако ведущий партийный идеолог Михаил Суслов убедил генсека все же не выносить данный вопрос на заседание Политбюро.

Хотя Брежнев лично участвовал в церемонии открытия Игр XXII Олимпиады, события показали, что пятью годами ранее генсек во многом был прав. Прежде всего, это касается экономических результатов Олимпиады-80. Первоначально предполагалось, что затраты на сооружение объектов составят 356 млн рублей, но по мере проработки смет сумма росла как на дрожжах. Уже в 1977 году стало ясно, что на постройку спорткомплексов нужно 1,5 млрд рублей. Эти деньги нашли, однако по итогам игр сборы телетрансляций и продажи билетов составили всего 744 млн рублей. Таким образом, небогатый народ СССР из своего кармана сделал шикарный безвозмездный подарок мировым любителям спорта.