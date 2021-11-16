Эпидемия безумства: как отравленный хлеб свел французов с ума

В августе 1951 года о маленьком городке Пон-Сент-Эспри, расположенном на юге Франции, неожиданно узнал весь мир. В одночасье как минимум 250 жителей города потеряли рассудок. Безумные люди бегали по улицам, кричали о демонах, змеях, выпрыгивали из окон, танцевали на площади и бросались на прохожих.

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Как выяснилось позже, причиной массового помешательства стал отравленный хлеб. Хотя есть и другие версии произошедшего…

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Эпидемия. Начало

Все началось 16 августа 1951 года. Тогда в больницу обратились сразу три пациента со странными жалобами. Один заявил, что его живот пожирают змеи, а сам он окружен пламенем. Второй сказал, что он «самолет», и с этими словами выпрыгнул из окна. Одиннадцатилетний мальчик, который также поступил в больницу, набросился на собственную бабушку и пытался ее задушить… Врачи были в замешательстве и не знали, что делать. Но самое страшное ожидало их впереди.

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С каждым днем количество «больных» стало увеличиваться. Люди как неприкаянные шатались по улицам, что-то выкрикивали, танцевали, вопили от ужаса и бросались на других. В ночь на 26 августа в больницу поступили сразу 23 пациента. Их мучали галлюцинации, суицидальные мысли, тошнота, судороги и другие загадочные симптомы.

Из 4500 тысяч жителей небольшого городка около 400 человек оказались охвачены безумием. И никто точно не знал, в чем причина. Оставалось только строить теории…

Проклятый хлеб

Чтобы справиться с огромным потоком пациентов, на помощь местным докторам прибыли специалисты из соседних городов. После проведения нескольких анализов им удалось выяснить, что жители Пон-Сент-Эспри, по всей видимости, страдают от эрготизма.

Эрготизм — отравление алкалоидами спорами. Это опасный грибок, который паразитирует на злаках, в том числе, на ржи и пшенице. Специалисты предположили, что местный пекарь использовал при выпечке зараженную спорыньей муку, и именно это так повлияло на жителей городка.

Сразу же после того как об этом узнали люди, на пекарне нарисовали крест, а самого пекаря грозились линчевать. Избежать самосуда удалось только благодаря аресту мужчины жандармерией. Не то чтобы его действительно подозревали в отравлении людей… Просто иначе обезумевшие жители убили бы несчастного, ведь в истерических приступах они кидались даже на друзей и родных.

Истинные причины

Уже скоро жандармы вышли на мельника, который поставлял муку в эту пекарню. Ему-то первому и предъявили обвинения, ведь, как выяснилось, недобросовестный продавец добавлял в муку райграс — траву, которая часто содержит спорынью и других паразитов.

Эрготизм как причина отравления был окончательно подтвержден после вскрытия тел нескольких умерших людей. Однако не все жители Пон-Сент-Эспри охотно верили в научные объяснения. Были и те, кто считал, что это проделки колдунов или секретный эксперимент ЦРУ по изучению бактериологического оружия.

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В 2009 году журналист Хэнк Альбарелли выпустил книгу «Ужасная ошибка: убийство Фрэнка Олсона и секрет экспериментов ЦРУ времен холодной войны». Изначально он хотел докопаться до истины в убийстве Кеннеди, но в ходе работы над книгой заметил несколько любопытных фактов…

Во-первых, странная смерть биохимика Фрэнка Олсона, который работал на армию США и выбросился из окна лаборатории спустя два года после инцидента в Пон-Сент-Эспри. Во-вторых, запись разговора сотрудников ЦРУ, в котором они обсуждают произошедшую трагедию и говорят, что дело вовсе не в спорынье.

Также журналист нашел двух свидетелей, высокопоставленных чиновников, которые подтвердили проведение экспериментов. По мнению Альбарелли, речь шла как раз о Пон-Сент-Эспри. Журналист считает, что над городом могли распылить ЛСД или другое психотропное вещество, чтобы изучить эффект массового психоза.

Правда, подтвердить догадки Альбарелли так и не удалось, несмотря на то что у него имелись определенные документы. По официальной версии, жители отравились спорыньей. Но разговоры о том, что же произошло на самом деле, не утихают до сих пор.

Конец эпидемии безумства

У большинства пациентов симптомы отравления прошли сами по себе уже спустя пару дней. Однако те, чья психика оказалось менее прочной, еще несколько месяцев провели в психиатрической больнице. Известно как минимум о 32 х жителях городка, которым потребовалась дополнительная помощь.

Еще шесть человек не смогли пережить «эпидемию безумств». Кто-то умер от сердечной недостаточности, кто-то решил сам свести счеты с жизнью. Людям казалось, что они горят живьем, вокруг них летают демоны, их животы пожирают змеи, а на улицах растут гигантские растения… Не каждый в силах справиться с подобным.

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В ходе расследования случившегося стало известно, что поставщик муки и пекарь состояли в сговоре. Мельник сбывал испорченный продукт, а пекарь таким образом экономил на закупке сырья. В результате обоих арестовали.