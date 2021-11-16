Что Берия сделал для Победы

В годы войны Берия занимал высокие должности в Государственном комитете обороны (ГКО), являлся постоянным советником Ставки Верховного Главнокомандования, заместителем Председателя Совета Народных Комиссаров СССР и наркомом внутренних дел. По уровню ответственности он фактически был вторым после Сталина человеком в стране. Это предопределило и степень его вовлеченности в те сферы деятельности, от которых во многом зависел итог войны с Германией.

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Однако вклад Берии в общую Победу начался задолго до войны. С 1939 по 1941 год при его непосредственном участии на Урале и в Сибири было возведено свыше 2000 производственных площадей, куда в случае войны должны были эвакуироваться промышленные предприятия. 22 июня 1941 года опасения советского руководства подтвердились – сразу же за вторжением немецких войск началась эвакуация стратегически важных предприятий.

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За считанные месяцы под контролем НКВД на восток страны было переброшено свыше 1,5 тысяч производств и около миллиона человек: тысячи железнодорожных составов, двигавшихся один за другим на расстоянии тормозного пути под непрерывными обстрелами и бомбежками, успели вывезти практически все оборудование и технику в тыл.

В первые дни войны основной удар германских дивизий на себя приняли советские пограничники. И нигде на всем протяжении западных границ не было зафиксировано случаев самовольного оставления позиций или дезертирства. Погранзаставы сражались самоотверженно и организовано, ценой больших потерь они сумели на несколько дней, а то и недель затормозить продвижение врага.Погранвойска, входившие в ведомство НКВД, оказались на высоте в том числе и благодаря хорошему вооружению. Историки в этом видят большую заслугу Берии, предусмотрительно распорядившемуся еще до начала конфликта снабдить пограничников автоматическим оружием.

Сын Лаврентия Павловича, Серго Берия, отмечал, что подвиг пограничников основывался не только она мужестве и героизме, но и на хорошем уровне военной подготовки и снабжения войск. По словам Серго Лаврентьевича, его отец позаботился, чтобы каждая погранзастава имела в достатке артиллерийские и противотанковые орудия.

22 июня 1941 года в активную работу включились и советские спецслужбы. В первый день войны в недрах НКВД была сформирована Особая группа, в задачи которой входила разведывательно- диверсионная деятельность в тылу врага. На счету легендарных оперативников Павла Судоплатова и Наума Эйтингона, непосредственных подчиненных Берии, была не одна успешная операция.

Интересный факт. Когда Судоплатов и Эйтингон предложили Берии освободить из лагерей сотрудников госбезопасности, ссылаясь на нехватку квалифицированных кадров, нарком спросил: «Неужели вы без врагов народа не справитесь?». Ответ был «Нет». По словам Судоплатова, «простота в решении людских судеб ясно проявилась в реакции Берии на наше предложение». Он выполнил их просьбу, и необходимые кадры незамедлительно были привлечены к работе Особой группы.

Елена Прудникова в книге «Берия, последний рыцарь Сталина» приводит следующую статистику, отражающую работу внутренних войск: в германском тылу за весь период войны действовали 2222 опергруппы НКВД – НКГБ, из которых около 600 воевали в составе партизанских отрядов, при этом диверсанты уничтожили 229 тысяч немецких солдат и офицеров, взорвали 2852 эшелона и 1326 шоссейных и железнодорожных мостов.

Отметились внутренние войска и в последние месяцы войны, проводя зачистки районов, которые накануне освобождали регулярные части РККА. А очищать восточную Европу было от кого: здесь еще бродили остатки подразделений вермахта, а также коллаборационисты и националисты различных мастей. Причем на эти задания, по распоряжению Берии, отправлялись бойцы НКВД, отслужившие не менее года, ведь подобная работа зачастую была сложнее чем на фронте.

30 июня 1941 года Лаврентий Берия вводится в состав ГКО, а уже через полгода на него возлагают чрезвычайно широкий спектр обязанностей, куда входит контроль за производством танков, самолетов, боеприпасов и вооружения, наблюдение за работой нефтяной, угольной, химической, резиновой, электротехнической промышленностей и металлургических комбинатов. Он также курировал работу водного и железнодорожного транспорта.

В январе 1943 года официальная газета СС Das Schwarze Korps («Черный корпус») писала: «Кажется каким-то чудом, что из обширных степей появляются все новые массы людей и техники. Как будто какой-то великий волшебник лепил из уральской глины технику в любом количестве».

Работа Берии в области производства вооружения и боеприпасов, а также снабжения фронта была отмечена самыми высокими правительственными наградами: в сентябре 1943 года ему присвоили звание Героя Социалистического Труда, а 9 июля 1945 года – маршала Советского Союза.

Летом и осенью 1942 года нарком приезжал на Кавказ. Это была рабочая поездка Берии в качестве полномочного представителя Государственного Комитета Обороны на Закавказский фронт.Для руководства Третьего рейха Кавказ был в числе приоритетных регионов, способный в дальнейшем восполнить дефицит запасов продовольствия, нефти и другого сырья. До ноября 1942 года именно Кавказское, а не Сталинградское направления считалось приоритетным в германской военной политике.

Гитлер бросил на Кавказ в составе группы армий «А» более 170 тыс. человек, свыше 1100 танков, 4,5 тыс. орудий и минометов и около 1 тыс. самолетов. Семен Буденный, докладывая в Ставку, отмечал острую нехватку сил и средств для обороны столь важного региона. По словам маршала, в его распоряжении имелось лишь 24 тыс. активных штыков, 94 самолета и ни одного танка. На исходе были боеприпасы, медикаменты и продовольствие.