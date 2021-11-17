10 самых громких ограблений в истории

Совершив ограбление, можно не только стать целью полиции, но и получить свою порцию славы. Достаточно только украсть внушительную сумму денег, желательно несколько миллионов долларов. И тогда об этом преступлении заговорят СМИ, а воров будут искать по всему миру. Многие даже мечтают совершить такую кражу, которая бы обеспечила их дармовыми средствами до конца жизни.

Фото: BigPicture.ru BigPicture.ru

К счастью, в большинстве случаев дальше фантазий дело и не идет. Однако криминалистика знает несколько случаев, когда людям удавалось осуществить ограбление всей своей жизни. Эти громкие преступления уже стали частью истории, только вот избежать справедливого правосудия удавалось не всегда.

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1. Ювелирный дом Гарри Уинстона

Ювелирный дом Гарри Уинстона — самый популярный в Голливуде. На церемонии вручения «Оскара» многие звезды красуются в арендованных драгоценностях этого производителя. С именем Гарри Уинстона связано и одно из самых известных ограблений в современной истории.

В 2009 году в ювелирный бутик на Елисейских полях в Париже перед самым закрытием вошли четверо вооруженных мужчин. При этом трое из них были одеты в женскую одежду, в том числе и парики.

Преступники очистили витрины и даже заставили персонал открыть хранилище. Похищенных миллионов им явно не хватало. В итоге воры вынесли из магазина все драгоценности. Сумма украденного оценивалась в 80 миллионов евро. После того как стало известно о краже, акции ювелирного дома тут же упали на 9%.

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В июне того же года французская полиция задержала 25 подозреваемых, у них была обнаружена часть драгоценностей и выручка от продажи. Задерж Источник статьи журнал Новости в фотографиях, у которого все копируют контент - BigPicture.ru анными оказались мужчины и женщины в возрасте от 22 до 67 лет. Говорят, что они работают на крупный криминальный картель «Розовая пантера».

Розовые пантеры — организация, созданная выходцами из Югославии, орудует во многих странах Европы. Картель специализируется на краже предметов роскоши, но не гнушается заниматься наркотиками, контрабандой и убийствами. Надо сказать, что пострадавший бутик грабили и за год до этого происшествия. Тогда воры унесли драгоценностей на 10 миллионов евро.

2. Кража бриллиантов в Антверпене

Далеко не каждый знает, что 80% всех неограненных алмазов проходит именно через Антверпен. А вот преступники такой информацией владеют. В результате в городе произошло немало краж, связанных с драгоценными камнями. Однако это преступление выделяется из общего числа как по технике исполнения, так и с учетом суммы украденного.

Трофей оказался настолько большим, что воры с трудом смогли его вынести. Из 160 сейфов-хранилищ алмазной биржи было опустошено 123. Спланировал это дерзкое преступление Леонардо Нотарбартоло, вор с 30-летним криминальным стажем.

15 февраля 2003 года во время выходных злоумышленники заклеили объективы видеокамер и подменили кассеты в камерах, что скрыло их действия. Хотя хранилище и было защищено десятью видами охранных технических средств, в том числе инфракрасными и магнитными датчиками, замком со 100 миллионами комбинаций, воры все же каким-то образом проникли в хранилище. Полиция так и не смогла понять, как именно бандиты смогли обойти защиту. Воры неспешно очистили почти все сейфы, унести все их содержимое они просто не смогли — весь пол был усыпан бриллиантами. Драгоценности принадлежали 70 частным лицам и организациям.

К расследованию подключились лучшие сыщики. Уже через день Леонардо Нотарбартоло был арестован. Поймали и его сообщников — жену и голландскую супружескую пару. У них были найдены улики по громкому делу. А вот сами бриллианты на сумму в 100 миллионов долларов так и не нашли. Нотарбартоло сейчас отбывает долгий срок в тюрьме. Интересно, но на суде он заявил, что их нанял некий еврейский торговец, а украли они только часть бриллиантов, на сумму в 20 миллионов долларов. К моменту прихода воров в хранилище часть сейфов уже была опустошена. Нотарбартоло полагает, что его подставили, сделав бандитов частью большой махинации со страховкой. Полиция не поверила в эту версию и позже задержала еще трех сообщников воров.

3. Ограбление банка «Юнайтед Калифорния»

Эта история случилась в уже далекие 1970 е годы. На сегодняшний день стоимость украденного оценивается в 100 миллионов долларов. В те годы это было рекордным ограблением. Грабителей из Огайо было семь человек, руководил ими Эмиль Динсио.

Сумма похищенного оценивается в 300 миллионов долларов — среди картин были творения Вермеера и Рембрандта. Полиция не смогла найти никаких следов злоумышленников. Правда, в 1994 году некий аноним предложил вернуть украденное за сумму в 2,6 миллиона долларов в обмен на отказ в дальнейшем преследовании. Однако продолжения истории с той запиской так и не было.

Полиция может только предполагать, что ограбление осуществили любители. Дело в том, что они довольно небрежно обращались с картинами, а самые ценные образцы так и остались нетронутыми. Сегодня установлена награда в 5 миллионов долларов за любую информацию о похищенных картинах. Власти даже пообещали не преследовать их нового владельца.

4. Британский банк Ближнего Востока

В 1970 х годах Организация освобождения Палестины (ООП) развернула активную террористическую деятельность. Арабы под предводительством Ясира Арафата хотели отвоевать себе часть земли для проживания в Палестине. ООП вела настоящую войну, которая требовала немало денег. В те годы в Ливане бушевала гражданская война, так что в стране воцарился настоящий хаос. Тогда боевики ООП ограбили более десяти банков, самым известным из которых являлся Британский банк Ближнего Востока. Террористы смогли унести оттуда 25 миллионов долларов в виде золота, валюты, акций и драгоценностей. Чтобы добраться до хранилища, воры даже взорвали стену банка. Над сейфом работали специально приглашенные с Корсики специалисты. Украденные акции со временем были проданы их владельцам обратно.

5. Кража в аэропорте Шипхол

Эта кража бриллиантов является самой крупной в истории. Тогда воры смогли похитить драгоценных камней примерно на 118 миллионов долларов. При этом точную стоимость бриллиантов оценить сложно, так как многие из них были неграненые. Это подразумевает их относительную оценку и дополнительные трудности в поиске.

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Хотя многие знаменитые кражи отличаются тонким замыслом и изяществом исполнения, в этом случае воры действовали в лоб. За месяц до преступления банда из четырех мужчин украла униформу обслуживающего персонала и грузовик. Таким образом, до самого последнего момента воры не привлекали к себе внимание на охраняемой территории аэропорта Амстердама.

25 февраля 2005 года предполагалось отправить ценный груз в Антверпен. На глазах у всех бандиты, угрожая пистолетом водителю грузовика, заставили того выйти. Воры сели в машину с бриллиантами и уехали. С учетом того что грузовик был выбран неслучайно, полиция заподозрила слив информации изнутри. Это был не первый случай, когда защищенный терминал аэропорта не смог противостоять преступникам. Так что хозяева похищенных бриллиантов вполне логично задают вопросы об уровне охраны. Хотя в ходе расследования и было арестовано несколько человек, найти украденное пока так и не удалось.

6. Найтсбридж Банк

После того как Валерио Виччеи устал скрываться от полиции за свои 54 вооруженных ограбления, в 1986 году он переехал из родной Италии в Великобританию. Бандит решил продолжить свою деятельность уже в новой стране. Он пришел в Найтсбридж Банк с просьбой проверить арендованную там ячейку. По дороге к ней Виччеи обезвредил охранника. В этом вору помог управляющий, который из-за кокаиновой зависимости попал в сети итальянца. На хранилище повесили табличку, что оно временно не работает. Управляющий сменил охрану и вывел из строя камеры наблюдения. Воры спокойно обчистили финансовое заведение, унеся с собой 60 миллионов фунтов стерлингов. По сегодняшним ценам эта сумма увеличилась втрое.

Об ограблении власти узнали только через час, этого времени хватило ворам, чтобы скрыться с места преступления. У властей был только фрагмент отпечатка. В Интерполе выяснили, что он принадлежал именно Виччеи. Валерио сумел сбежать в Латинскую Америку, а вот все его сообщники в Англии были арестованы. Удивительно, но чутье изменило бандиту — он решил вернуться в Англию за своим любимым «Феррари» и проследить за его отправкой.

Полиция арестовала дерзкого грабителя, суд приговорил его к 22 годам тюрьмы. Следователи смогли вернуть только 10 миллионов, остальные деньги осели где-то в Южной Америке. Выйдя на свободу, 45-летний вор не порвал с криминальным прошлым и был убит в перестрелке в 2000 году, когда ехал на очередное ограбление банка. Деньги не были для него столь уж важны — ограбления и слава стали для Виччеи своеобразным наркотиком.

7. Загадочный багдадский вор

В 2007 году в Багдаде было совершено ограбление частного банка «Дар-эс-Салаам». Когда сотрудники вышли утром на работу, они обнаружили, что двери заведения открыты, сейф не заперт, а все деньги из него исчезли. Вместе с 282 миллионами долларов исчезли и три охранника. Огромная сумма превышает бюджеты некоторых бедных стран. Это ограбление вызывает больше вопросов, чем ответов. Непонятно, почему в банке оказалась такая огромная сумма в долларах, а не в местной валюте.

Как грабители смогли вывезти столько денег, оставшись незамеченными? Возможно, ворам помогала местная милиция, которая провела их через охранные посты. В итоге грабителей так и не удалось поймать. Надо сказать, что Ирак занимает первое место в мире по количеству денег, исчезающих в ходе банковских ограблений. Каждый месяц тут похищают минимум 1 миллион долларов.

8. Бостонский музей

18 марта 1990 года двое мужчин в полицейской форме убедили охранников Музея изящных искусств в Бостоне, что они приехали по вызову. Якобы сработала сигнализация, поэтому нужна проверка залов. Сторожа вопреки служебным инструкциям пустили прибывших в музей. Воры тут же надели на охранников наручники и отвели их в подвал. При этом у бандитов даже не было при себе оружия. За следующие 81 минуту воры выбрали 12 особо понравившихся картин и унесли их вместе с пленкой камер видеонаблюдения.

BigPicture.ru

Сумма похищенного оценивается в 300 миллионов долларов — среди картин были творения Вермеера и Рембрандта. Полиция не смогла найти никаких следов злоумышленников. Правда, в 1994 году некий аноним предложил вернуть украденное за сумму в 2,6 миллиона долларов в обмен на отказ в дальнейшем преследовании. Однако продолжения истории с той запиской так и не было.

Полиция может только предполагать, что ограбление осуществили любители. Дело в том, что они довольно небрежно обращались с картинами, а самые ценные образцы так и остались нетронутыми. Сегодня установлена награда в 5 миллионов долларов за любую информацию о похищенных картинах. Власти даже пообещали не преследовать их нового владельца.

9. Воровство облигаций

Это ограбление на тихой улице Лондона походило бы на обычное уличное, если бы не одно но. 58-летний курьер Джон Годдард в своем кейсе перевозил ценные облигации на сумму в 292 миллиона долларов. Эти чеки принадлежали банку английской казны и жилищно-строительным предприятиям. Суть облигаций в том, что их владельцем считается тот, кто держит их в руках. По сути это своеобразные наличные. Годдарду приставили нож к горлу и отобрали кейс.

Со временем полиция арестовала Кейта Чизмана, которого посадили в тюрьму на 6,5 лет. Исполнителем же преступления называют Патрика Томаса, которого нашли застреленным в голову. В итоге полиция задержала банду воров, только двое преступников остались неизвестными властям. Удивительным остается тот факт, что одно из самых громких ограблений современности было совершено на обычной темной улице с помощью ножа.

10. Центральный банк Ирака

Это ограбление снова связано с Ираком, страной, где исчезновение денег из банка уже никого не удивляет. Обычно преступления такого рода требуют кропотливого планирования, часто приходится использовать силу. Но в этом случае ограбление было и простым, и одновременно эффективным. Дело в том, что правитель Ирака, Саддам Хусейн, со временем стал считать всю страну своей вотчиной. А Центральный банк Ирака он воспринимал как личное хранилище своих денег.

Рано утром 18 марта 2003 года всего за несколько часов до начала военной кампании против страны в офисе главного финансового института появился младший сын Саддама Хусейна с ближайшим помощником диктатора. Они потребовали выдать им 900 миллионов долларов и 100 миллионов евро. Вместо документов пара предъявила лишь личный приказ Саддама Хусейна о выдаче требуемой суммы. Банкиры решили, что личные предписания главы страны лучше выполнять, а не обсуждать. Посланники диктатора отказались сообщить, зачем им столько денег и куда они будут перемещены. Два часа банк грузил наличные, они в итоге разместились на трех грузовиках. Еще до начала рабочего дня похитители уехали с миллиардом долларов. А ведь эта сумма равняется четверти всех валютных запасов Ирака.