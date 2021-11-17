О чем военный министр Японии предупреждал советских дипломатов

Поражение в Сталинградской битве в начале 1943 года явно обозначило наметившийся в пользу СССР перевес в войне. Наиболее дальновидные японские политики уже тогда осознали, что поражение Германии – лишь вопрос времени. А в таком случае несладко придется и Стране Восходящего Солнца. Едва ли победители простят самураям многочисленные военные преступления и расправы над мирным населением Китая, Кореи, Филиппин. Правительство страны приступило к разработке планов по выводу Японии из войны.

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Лучшим вариантом было признано организовать переговоры между СССР и Германией. В том случае, если странам удалось бы договориться и заключить мир, Япония была бы спасена – ведь прекращение противостояния на Востоке дало бы возможность Германии сконцентрироваться на войне с США и Британией. Но даже в том случае, если примирить Сталина и Гитлера не удастся, сам факт начала переговоров посеет вражду в стане союзников, что на руку Японии.

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Подготовку почвы японцы начали с «дезы», которую запустили американцам. Якобы германское правительство уже неоднократно выходило на японских представителей с разговорами о необходимости «сделать СССР своим союзником». Организованная японцами «утечка» достигла цели. Уже 5 февраля президент Рузвельт обратился к Сталину с телеграммой о необходимости «приложить всю энергию к тому, чтобы добиться окончательного поражения и безоговорочной капитуляции общего врага». Глава СССР выразил полную поддержку такого курса.

Японцы же, поняв, что действовать необходимо настойчивее и быстрее, все чаще через своих послов в СССР и Германии стали намекать о необходимости примирения двух держав и готовности японского правительства выступить посредником на переговорах. Правда, ни Молотов (как нарком иностранных дел), ни Гитлер не проявили заинтересованности в этой дипломатической инициативе.

Хотя в Токио и не могли знать о договоренности, достигнутой между США и СССР о вступлении последнего в войну против Японии, такие догадки были. Поэтому японцы устранили все существующие с их стороны нарушения «Пакта о нейтралитете» и предприняли новую попытку посредничества. В 1944 году военный министр Хадзимэ Сугияма неоднократно намекал советским дипломатам и представителям о возможной войне с США и Великобританией — из-за конфликта интересов в Средиземном море, Европе, на Дальнем Востоке, в которую может быть втянут Союз после разгрома Германии.