Что сказала в суде главная отравительница в истории СССР

Зал судебных заседаний Киевского городского суда в течение многомесячного процесса над Тамарой Иванютиной и ее родственниками всегда был переполнен. Близкие жертв, знакомые семьи отравителей, журналисты, просто зеваки – все приходили, чтобы послушать процесс. Были и те, кто, не попав в зал, ждал, что расскажут зрители. Ведь дело громкое и очень резонансное – серия ужасных отравлений членами одной семьи.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Около года в 1987 году в суде рассматривалось дело Тамары Иванютиной, ее сестры Нины Мациборы и их родителей Антона Митрофановича и Марии Федоровны Масленко. В качестве обвинения семье предъявлялись многочисленные отравления, значительная часть из которых имела смертельный исход. Все преступления – убийства и покушения на умышленное лишение жизни – совершались по корыстным мотивам, а также просто из личной неприязни к жертвам.

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Яд, выбранный семьей, был трудноопределим, их жертвам в качестве причины смерти чаще всего записывали сердечный приступ. Использовали же они жидкость Клеричи – высокотоксичный раствор на основе сильнодействующего отравляющего вещества – металла таллия. Орудие убийства они доставали у своей знакомой лаборантки геологоразведочных экспедиций из Министерства геологии Украины под предлогом необходимости травли грызунов.

Как сообщал старший следователь по особо важным преступлениям в прокуратуре г. Киева, ранее раствор Клеричи еще никогда не использовался в СССР в преступной деятельности, выявленные случаи отравления в деле Иванютиной-Мациборы-Масленко были первыми. Причины, почему семья выбрала именно это средство, не были установлены.

Всего следствием было доказано 40 фактов отравления, 13 из которых со смертельным исходом. Большую часть преступлений совершила Тамара Иванютина лично: 9 убийств, 20 покушений на убийство.

На судебной скамье предстали все члены семьи. В ходе судебного разбирательства Иванютина изначально призналась в своих злодеяниях, она подробно рассказывала о преступлениях и мотивах их совершения. Особенно ярко она делилась подробностями своих последних отравлений, которые позволили ее задержать, в школе, где она работала посудомойкой.

Школьникам яд в еду она подсыпала всего лишь за то, что они отказались расставить столы и стулья в столовой.

«Я решила наказать их»,

– таков был ответ о причинах убийства.

По ее словам, учителям досталось за то, что они заставляли учеников доедать свои обеды, и из-за этого Тамаре оставалось мало отходов для своего домашнего хозяйства. По ее плану серия небольших отравлений также должна была вызвать недоверие к качеству питания в школьной столовой. После этого школьники бы ели еще меньше, а она уносила бы своим домашним питомцам все больше еды.

Главная цель – черная "Волга", на которую Иванютина хотела накопить от разведения домашних животных, по ее мнению, оправдывала все ее преступления.

«В этой жизни нужно уметь получать то, что ты хочешь!»

– заявляла во всеуслышание отравительница на процессе.

Иванютина также подробно делилась тем, как она изначально испытывала действие яда на соседских курах и кошках. Она пробовала, какое количество отравы необходимо дать, чтобы человек только слегка приболел, а какое, чтобы точно умер.

«В таком деле случайностей быть не должно»,

– самодовольно растолковывала Иванютина.

Те муки и дальнейшие страшные последствия, которым она подвергала свои жертвы, ее совершенно не волновали. Она с детства была приучена высоко ценить себя и получать желаемое, а каким способом – для нее не имело значения.

Убийства совершала, расценив, что ее оскорбили, просто из зависти, или часто главным мотивом становилась жажда наживы. Первого мужа Тамара убила из-за квартиры в Киеве, родители второго мужа погибли от рук Иванютиной из-за того, что у них было загородное хозяйство.

Судебно-психиатрическая экспертиза признала Тамару Иванютину вменяемой, однако было подчеркнуто, что ей присуща крайняя злопамятность и изощренная мстительность, она видит в каждом недоброжелателя и отличается повышенной конфликтностью. Как показало следствие и поведение Иванютиной на судебном процессе, портрет обвиняемой был дан с ужасающей точностью.

После длительных судебных разбирательств отравительница Тамара Иванютина резко отказалась от всего сказанного, утверждала, что давала признания под давлением.

Когда ей предоставили последнее слово, своей вины ни по одному из эпизодов она не признала, прощения у родственников потерпевших не просила, объяснив это надменной фразой: «У меня не то воспитание». Сожалела она только о том, что не смогла осуществить свою давнюю мечту и приобрести заветный автомобиль «Волга».