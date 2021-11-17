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ReForum WINNING THE HEARTS «Человек в мире будущего»

Партнерский материал
2 часа назад

18-19 ноября состоится Международный форум о развитии человека, бизнес-моделях и технологиях, меняющих будущее ReForum WINNING THE HEARTS. В десятый раз в виртуальном пространстве встретятся передовые ученые, прогрессивные топ-менеджеры и предприниматели, которые уже сейчас знают, какими будет мир и потребности в будущем.

ReForum WINNING THE HEARTS «Человек в мире будущего»
Фото: Пресс-службаПресс-служба

Участие в форуме бесплатное.

Среди спикеров форума: Президент «Проекта Венера» Роксана Медоуз, режиссер Илья Найшуллер, Глава центра компетенции Ethereum в России Владислав Мартынов и многие другие.

Мировые эксперты разберут реальные кейсы из разных отраслей, а также ответят на вопросы зрителей в прямом эфире.

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