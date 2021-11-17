ReForum WINNING THE HEARTS «Человек в мире будущего»

18-19 ноября состоится Международный форум о развитии человека, бизнес-моделях и технологиях, меняющих будущее ReForum WINNING THE HEARTS. В десятый раз в виртуальном пространстве встретятся передовые ученые, прогрессивные топ-менеджеры и предприниматели, которые уже сейчас знают, какими будет мир и потребности в будущем.
Участие в форуме бесплатное.
Среди спикеров форума: Президент «Проекта Венера» Роксана Медоуз, режиссер Илья Найшуллер, Глава центра компетенции Ethereum в России Владислав Мартынов и многие другие.
Мировые эксперты разберут реальные кейсы из разных отраслей, а также ответят на вопросы зрителей в прямом эфире.